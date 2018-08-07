Це отрута? Супрун розвінчала популярні міфи про нітрати і кавуни

Фото: РБК-Україна

Українцям пояснили, чому нітрати – не завжди отрута

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкрила всю правду про нітрати і розвінчала популярний міф про кавуни. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Якщо ви купували цьогоріч кавун, то певно думали про те - чи не забагато в ньому нітратів? Авжеж, адже всі чули про негативний ефект нітратів для нашого організму. У більшості людей слово "нітрат" - це синонім отрути. І чомусь воно завжди асоціюється з кавунами", - зазначила Супрун.

Однак, за її словами, тут є два але:

1. Нітрати - це далеко не завжди отрута.

2. Вони містяться не тільки в кавунах, але і в багатьох овочах і фруктах, воді, і навіть в нашому організмі.

Вона розповіла про те, що таке нітрати, в яких продуктах вони містяться, та як захиститися від отруєння.

"Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму", - пояснила Супрун.

Вона додала, що у більшості здорових людей не буде проблем з нітратами, оскільки в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні.

"Однак якщо їх споживати з їжею або водою занадто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості і тоді перетворюються в нітрити, які вже дійсно несуть шкоду", - наголосила в.о. міністра.

За її словами, на кількість нітратів у рослинах можуть впливати не тільки добрива. Також впливають природні явища, які важко регулювати.

"Як-от хімічний склад ґрунту чи води для поливу, кількість світла, густота посівів та навіть частина доби, коли збирали урожай", - розповіла Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Поширена думка, що в кавунах міститься дуже багато нітратів", - зазначила вона.

"Насправді, зі своїми 60 міліграмами на кілограм вони далеко не рекордсмени. Найбільше нітратів міститься в шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках. В середньому 1-1,5 тисячі міліграмів на кілограм. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок", - сказала Супрун.

ВООЗ вважає рекомендованою денною дозою нітратів 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини, яка важить 60 кг.

"Проте це обмеження на сьогодні вважається занадто застережливим, адже у здоровому раціоні показники будуть вищими. Крім того, переваг від вживання овочів більше, ніж потенційних ризиків", - додала в. о. міністра.

Виявляється, отримати небезпечні дози нітратів не так просто. Супрун дала кілька порад, які допоможуть мінімізувати шкоду від нітратів і споживати їх менше:

- Можна вживати менше овочів з першого врожаю - нітратів у них все-таки може бути трохи більше. Тому ваша підозра, що не треба їсти перші кавуни - частково виправдана.

- Їжте тільки ті частини овочів і фруктів, які містять менше нітратів.

"Це зовсім не обов'язкова процедура, і в більшості ситуацій вона буде невиправданою. Але в деяких випадках (наприклад, якщо ви знаєте про високий рівень нітратів у ґрунтових водах) від цих частин можна позбутися перед вживанням.

У столових буряків потрібно відрізати верхню та нижню частину коренеплодів, у кабачків - шкірку, в огірків та редиски - відрізати хвостики та очистити від шкірки, в капусті варто позбавитись верхніх листків та не їсти качан. Кавуни як і дині найбільшу частину нітратів накопичують в недостиглій частині м’якоті, яка прилягає до шкірки. Особливо ці поради актуальні для дитячого харчування", - пояснила Супрун.

- Готуйте овочі

Виварювання – один з ефективних способів зменшити кількість нітратів. За 40-50 хвилин кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%.

- Не купуйте нітрат-тестери, вони не працюють!

"Ці прилади вимірюють електропровідність солевмісних розчинів загалом, тому враховуються не тільки нітрати, а й всі інші солі - фосфати чи натрієві, які насправді нам потрібні. Похибка таких вимірів може досягати мало не 1000%. Визначити достовірно кількість нітратів можна тільки в лабораторних умовах", - зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що овочі - це невід'ємна частина здорового харчування. І додала, що не потрібно боятися нітратів і знижувати через побоювання кількість овочів в раціоні.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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