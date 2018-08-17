"Это закон!": тренер Анита Луценко показала комплекс на растяжку после тренировки (видео)

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Луценко уточняет, что растягиваться нужно после каждой тренировки

Популярная в Украине фитнес-тренер Анита Луценко, известная по участию в шоу "Зважені та щасливі", подчеркнула, насколько важно после физических занятий делать комплекс на растяжку. "Это закон!" — уточнила Луценко.

При этом тренер опубликовала на своем instagram-канале видео, на котором показала свой комплекс упражнений на растяжку. Анита использует также специальную резинку для тренировок. Однако успокаивает, что вместо резинки можно использовать полотенце или скакалку.

Также Луценко обратила внимание, что во время растяжки не нужно спешить — движения должны быть размеренными, без острых болевых ощущений.

"Маленький комплекс на растяжку после тренировки. Все движения выполнять очень медленно и не через боль, точнее она есть, но очень приятная", — пишет Анита Луценко.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 14 Авг 2018 в 10:11 PDT

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как делать растяжку после тренировки (видео: instagram.com/anitasporty)

Далее Луценко более подробно описала, как правильно выполнять показанный комплекс:

10 раз подтянуть к себе ровную ногу. Захватить одной рукой и отвести ногу в сторону (10 сек удержать). Перехват и кладем накрест, потом согнуть колено и полежать 60 секунд. Все повторить на другую ногу.

"Растягивайтесь после тренировки ВСЕГДА! Это закон!" — подчеркнула Анита Луценко.

Кстати, а перед растяжкой можете сделать комплекс упражнений для стройных ножек. Так, ранее Луценко показала, как подтянуть бедра, особенно внутреннюю их часть. А ведь многие знают, что это одна из наиболее трудных для тренировки зон.

Также обратите внимание на еще одно очень эффективное и универсальное упражнение — "планка-горка". По словам Луценко, оно отлично подойдет одновременно для спины, ног и пресса.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее стало известно, что фитнес-тренер Анита Луценко стала одной из участниц нового сезона шоу "Танці з зірками 2018", которое выйдет на телеканале "1+1" уже этой осенью.

Танцевальную эстафету #танціззіркамиchallenge Луценко приняла от всемирно известного боксера Дениса Беринчика. А также бросила вызов юмористу и тренеру шоу "Лига смеха" Игорю Ласточкину.

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