Известный диетолог раскрыла секреты правильного употребления сезонных ягод

Светлана Фус рассказала о полезных свойствах ягод

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно употреблять сезонные ягоды и об их полезных свойствах на своей официальной странице в Facebook.

"Продолжается летний сезон ягод, фруктов и овощей. Именно они должны составлять основу вашего рациона", - написала Светлана.

Она напомнила, что человек должен съедать примерно 500 грамм овощей и 300 грамм фруктов и ягод.

Диетолог также обратила внимание на те ягоды, сезон которых уже настал.

"Земляника. Улучшает процесс пищеварения, положительно влияет на кровообращение, состояние сосудов и кожи. В ней содержатся вещества, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства", - сообщила эксперт. Она посоветовала включить в питание 50-100 грамм земляники и тогда вы сможете обогатить рацион аскорбиновой и фолиевой кислотами, бета-каротином, калием, кальцием и железом.

Иллюстративное фото (pixabay.com/congerdesign)

Диетолог заметила, что полезны не только ягоды земляники, но и листья, поскольку они применяются при лечении многих заболеваний.

"Красная и белая смородина. Полезные свойства имеютсся из-за наличия провитамина А, необходимого для костей и хорошего зрения, здорового состояния волос, кожи и иммунной системы. Это антиоксидант, который действует против старения и отвечает за рост новых клеток. Иначе говорят, ежедневное употребление кисло-сладких ягод продолжает нашу молодость!" - написала Светлана.

Иллюстративное фото (pixabay.com/klimkin)

Также она рассказала, что смородина имеет уникальное вещество оксикумарин, которое положительно действует на сворачивание крови, а также имеет много железа, калия и йода. "А благодаря большому содержанию пектина уровень сахара и холестерина в крови лучше контроллируется", - рассказала диетолог.

Светлана отметила и то, что калорийность земляники и смородины приблизительно одинаковая: 35-38 ккал на 100 грамм.