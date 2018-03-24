"Месяц решали, что со мной делать": вылечившаяся от туберкулеза киевлянка развенчала мифы о болезни

В Украине внедряется модель амбулаторного лечения туберкулеза

Каждый год 24 марта в мире отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в 1882 году врач Роберт Кох открыл возбудитель болезни – туберкулезную бациллу. Это стало первым шагом на пути к выявлению и лечению недуга в дальнейшем.

Хотя в мире общий показатель заболеваемости туберкулезом постепенно снижается, Украина по-прежнему занимает по количеству случаев болезни лидирующие места в Европе и даже в мире.

Сейчас на учете состоит 34 966 украинцев с туберкулезом, из них около 8000 - с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Украина входит в число 27 стран мира с наивысшим бременем мультирезистентного туберкулеза.

Одна из главных проблем, связанных с туберкулезом – это необнаруженные или поздно обнаруженные случаи болезни. По данным последнего отчета по эпидемиологическому надзору за туберкулезом, каждый четвертый случай лекарственно-устойчивых форм туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ остается незамеченным.

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом журналисты Styler пообщались с женщиной, которая сумела преодолеть эту болезнь. Также мы обратились к экспертам и узнали, как изменится модель лечения туберкулеза в Украине уже в этом году.

Фото: Украина - в лидерах страх мира по заболеваемости туберкулезом (pixabay.com)

"На меня вдруг как-то очень странно стали смотреть врачи"

В 2014 году у 39-летней киевлянки Кристины Риверы постепенно стало ухудшаться самочувствие. Симптомы были похожими на те, которые обычно бывают при стандартной простуде. Но особенно был заметен кашель. Сначала Кристина не подозревала ничего серьезного и думала, что у нее ОРВИ или бронхит.

"Помню, я сначала пошла тогда к участковому терапевту, - вспоминает она. - Она отправила меня на рентген, и уже после рентгена на меня вдруг как-то очень странно стали смотреть врачи. Для подтверждения диагноза нужно было сдать главный тест на бактериовыделение. Оно бывает не всегда, то есть далеко не в каждом случае больной туберкулезом человек может заразить кого-то еще. У меня результат теста был отрицательным, поэтому начало лечения затянулось еще на две недели".

Женщине пришлось делать рентген повторно, уже в Институте фтизиатрии.

Она добавляет:

"Я сделала снова, и уже тогда врач сказал: "наверное, это туберкулез". В том, что это 100% туберкулез, у врачей все еще не было уверенности. От первого визита к врачу до постановки диагноза прошло две недели".

Далеко не всегда больные туберкулезом могут кого-то заразить

Многие думают: если у человека туберкулез, значит, его обязательно нужно изолировать от общества, ведь он может заразить болезнью тех, кто находится рядом. Но далеко не всегда бактерии передаются другим людям.

Фото: В обществе много стереотипов касаемо туберкулеза. В том числе - и у врачей, считает Кристина Ривера (pixabay.com)

Так было и в случае с болезнью Кристины: ее присутствие в социуме никакой опасности для окружающих не представляло. Также туберкулез не опасен для окружающих, если его диагностировать как можно раньше.

"Еще месяц решали, что со мной делать"

Кристина встала на учет в диспансер по месту проживания, и каждый день ездила туда за таблетками на протяжении полугода. Все лечение было бесплатным.

"Сначала я недолго лежала в военном госпитале, за деньги. Но это сути не меняет – при моей форме болезни я могла бы и не лежать, на самом деле. Дело в том, что поначалу я, как и большинство людей, не знала, куда бежать. Мне посоветовали врача в военном госпитале. Но там гражданских лечат только за деньги. Самое интересное было другое: когда я уже полгода полечилась, оказалось, что процесс только усугубился, мне стало только хуже", - вспоминает женщина.

Усугубились симптомы – слабость, потливость, отсутствие аппетита. Также увеличились "затемнения" в легких на флюорографии. Из-за ухудшения состояния Кристина обратилась к тем врачам, которые назначали ей лекарства. Но очень удивилась, услышав их реакцию.

"Доктор в диспансере говорит мне: "А вы не пили лекарства, мы знаем!". Как же он знает? Я строго соблюдала все рекомендации, пила все лекарства. Меня пугали тем, что если прервать прием таблеток, то выработается устойчивость. И потом еще месяц решали, что со мной делать - посылали к онкологу, делали разные тесты, хотели положить еще на год в институт и лечить от лекарственно-устойчивого туберкулеза. Все это усложнялось тем, что бактерий же так и не могли выявить даже при бронхоскопии".

Фото: "Меня пугали тем, что если прервать прием таблеток, то выработается устойчивость" - Кристина Ривера (pixabay.com)

Ухудшение состояния, скорее всего, случилось у Кристины потому, что назначенная ей схема лечения была не совсем правильной, допускает сама женщина.

"Мне снова назначили те же лекарства, только в других пропорциях”, - говорит она.

"Врач сразу же спросил: "В местах лишения свободы была?"

По словам Кристины, узнать о своем диагнозе было очень страшно. К тому же, в обществе уже давно сформирован стереотип, что с больным туберкулезом не стоит быть рядом буквально ни минуты. Хотя далеко не все они могут передать бактерии.

Медперсонал также очень часто относится к таким пациентам плохо, добавляет Кристина Ривера.

"К тебе относятся, как к го**ну. Никуда не можешь уехать, потому что надо приезжать и отмечаться каждый день минимум полгода. Из-за этих ежедневных отмечаний никуда невозможно было уехать. Каждый день тратила два часа на дорогу туда и обратно. Лекарства на несколько дней было просто невозможно взять. Это удавалось только путем унижений и выпрашиваний. В такие моменты чувствуешь себя недочеловеком. Кстати, когда я впервые пришла к одному из врачей, он сразу же спросил: "В местах лишения свободы была? С наркоманами жила?". Хотя врачи сами прекрасно знают, что туберкулезом могут заразиться люди не только из этих групп", - обращает внимание она.

Фото: "Достать лекарства на несколько дней удавалось только путем унижений и выпрашиваний" - Кристина Ривера (pixabay.com)

Сейчас Кристина – полностью здорова. Ей удалось преодолеть болезнь. Еще год она наблюдалась у врачей и проходила обследования. Женщина добавляет: если вовремя обратиться к врачу и получить правильное лечение, то выздороветь можно практически со 100% вероятностью. К тому же, не заразив при этом ни одного человека.

Лекарства с доставкой и бесплатно: меняется подход к лечению туберкулеза

Есть хорошая новость: уже в ближайшее время у таких пациентов, как Кристина, не будет необходимости каждый день ездить в больницу "отмечаться" и получать лекарства. Необходимые лекарства привозить больным домой или на работу будет социальный работник, а для пациента это будет полностью бесплатно: в обеспечении лекарствами будут помогать международные доноры.

Впервые в Украине внедряется комплексный подход к противодействию туберкулеза с привлечением ресурсов государства и негосударственного сектора. Закупка лекарств полностью профинансирована государством, услугами социального сопровождения пациентов охватываются все области Украины, а в центр внимания поставлены интересы пациента: внедряется модель амбулаторного лечения.

“Пациенты впервые полностью обеспечены лечением за государственные средства. Внедряются инновационные программы для лечения. А скоро будет принята национальная программа борьбы с туберкулезом в Украине", - отмечает заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом можно сказать, что в этом отношении в Украине, кроме печальной статистики, также и определенные достижения. Заболеваемость туберкулезом снизилась в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 годом. По данным ВОЗ, мы недообнаруживаем примерно 20% новых случаев. Именно поэтому уровень заболеваемости все еще высок", - говорит Владимир Курпита, генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По его словам, амбулаторная модель лечения - это одна из основ преодоления заболеваемости туберкулезом.

Фото: Заболеваемость туберкулезом в Украине снизилась в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 годом (pixabay.com)

"К тому же, такая модель - безопасна. Современные методы позволяют ликвидировать бактериовыделения за две недели, а иногда - и за 3 дня. При этом пациент не подвергает своих близких на заражение. Также это экономически целесообразна модель, потому что для государства амбулаторное лечение будет дешевле: один день пребывания пациента в стационаре составляет около 13-15 амбулаторных визитов к врачу", - говорит Владимир Курпита.

Конечно, это не значит, что теперь не будет противотуберкулезных больниц: специалисты-профессионалы, конечно, сохранятся. Они будут оказывать больше амбулаторной помощи.

“96% пациентов в проектах Сети ЛЖВ вылечили туберкулез амбулаторно”

Во многих странах мира уже отказались от практики длительного пребывания в стационаре пациентов по нескольким причинам: это экономически не оправдано, несет риск возникновения мультирезистентности, а пациенты не заинтересованы находиться долго на лечении из-за желания как можно быстрее вернуться к работе и нормальной жизни.

То есть ни пациент, ни государство в этих странах не заинтересованы в длительной госпитализации. Зато амбулаторная модель снижает риски перекрестного инфицирования. Пациенты не выпадают из социальной жизни, продолжают работу, не изолированы от близких.

"В центре амбулаторной модели стоят интересы пациента - говорит Дмитрий Шерембей, глава крупнейшей пациентской организации "Всеукраинская Сеть ЛЖВ". - Старая модель, когда пациенты месяцами находятся в стационаре, в первую очередь опасна для самих пациентов через вероятность повторного заражения. Наш опыт показывает: 96% пациентов в проектах Сети вылечили туберкулез амбулаторно при сопровождении социального работника. При этом выздоровления в целом по стране - 72%".

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