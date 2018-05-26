"Не теряйте голову": Супрун назвала главную опасность смартфонов

Берегите руки и глаза

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала откуда появляются боли в шее и спине. Об этом Супрун написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ульяна Супрун утверждает, что виновником болей в шее и спине может быть смартфон.

"У вас часто ноет шея или спина, немеют пальцы или болят глаза? Очень вероятно, что причина этих симптомов находится прямо в ваших руках. За последние годы количество травм опорно-двигательного аппарата, связанные с чрезмерным использованием смартфонов, неуклонно растет", – считает Ульяна Супрун.

По мнению Супрун, люди, которые регулярно используют смартфон для набора текста, не замечают насколько неестественно низко опускают голову.

"Подобная осанка уже получила свое название среди ученых как "text neck". Это происходит, когда мы набираем текст, держа телефон в руках, или долго читаем что-то с экрана. Чем ниже мы опускаем голову, тем большее давление создается на наш позвоночник и мышцы верхнего плечевого пояса. Для сравнения: наша голова в нейтральном положении весит около 4-5 кг. Под наклоном в 15 градусов ее вес создает напряжение для шеи в 12 кг, 60 градусов – 27 кг. Представьте, какую нагрузку постоянно получают ваши спина и шея, если вы надолго задерживаетесь в статическом положении в руках с телефоном", - пишет и.о. министра.

Однако, от такого перенапряжения страдает не только шея и спина, но руки.

"Такие симптомы как боль, онемение, покалывание и воспаление в суставах большого пальца руки также получили отдельное название – "texting thumb". Большой палец не привык к быстрому набору текстовых сообщений и однообразных перемещений по небольшой площади экрана. Кроме того, возникают проблемы с запястьем, что перенапрягается в статическом положении", – сообщает Супрун.

Кроме того, страдают и глаза человека.

"Не забывайте и о своих глазах. Если внимательно следить за экраном в течение длительного периода времени, вы начинаете меньше моргать. Особенно, если смотрите на него с близкого расстояния. Это может усилить сухость глаз и вызывать боль", - предупредила и.о. министра Ульяна Супрун и дала практические советы о том, как правильно пользоваться смартфоном:

1. Держите телефон на уровне груди, подбородок или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи и поддерживать оптимальное положение в спине.

2. Старайтесь менять пальцы, которыми печатаете текст или листаете ленту новостей. Обычно мы делаем это большим пальцем руки. По возможности кладите телефон на твердую поверхность и пишите текст обеими руками.

3. Не разговаривайте по телефону, держа его между ухом и плечом. Если у вас заняты руки – используйте гарнитуру.

4. Ограничьте пользование телефоном 20-минутными сеансами, между которыми делайте короткие перерывы, чтобы отвлечься и сделать небольшую зарядку.

5. Делайте упражнения для глаз, чтобы избежать перенапряжения и пересыхания сетчатки.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: video.rbc.ua