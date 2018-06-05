"Неотложное состояние": Супрун развеяла мифы об инсульте

Глава Минздрава дала важные советы, что на самом деле надо делать, если с человеком случился инсульт
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун опровергли распространенные среди украинцев мифы об инсульте, а также рассказала, что на самом деле надо делать при заболевании. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Супрун обратила внимание, что есть распространенный миф, относительно инсульта - подозревая болезнь, надо подождать пока пройдет или же обратиться к семейному врачу.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
По ее словам, на самом деле, инсульт - это неотложное состояние. Если у человека внезапно изменилась речь, перекосило лицо или начали плохо слушаться рука или нога на одной половине тела, следует немедленно позвонить по телефону 103 и настаивать на доставке в ту больницу, где есть КТ или МРТ, ведь от того, как быстро и качественно будет предоставлено лечение в первые часы инсульта, зависит выздоровление и качество жизни пациента.
Глава Минздрава развеяла распространенные мифы относительно инсульта.
"На самом деле, все люди, имеющие инсульт, должны как можно быстрее быть доставлены в больницу. Ситуации, когда перевозки в условиях автомобиля скорой может ухудшить состояние здоровья пациента, случаются очень редко (давление ниже 80 мм рт.ст., не остановлено кровотечение, кома и ИВЛ). Если пациент находится в маленькой или плохо оснащенной больнице, следует сравнить риски транспортировки и риски лечения в больнице, где нет надлежащих ресурсов (специалисты, томограф, современная лаборатория и т. п)" – отметила Уляна.
"Всем людям, которые пережили инсульт (даже с преходящими нарушениями), необходимы срочная консультация врача-невролога, специализирующаяся на инсульте, и обследование, которое позволит понять причину и назначить необходимую профилактику. Только таким образом можно уменьшить риск повторного инсульта на 50-80%", - советует и. о. министра.
По ее словам, в большинстве случаев инсульта капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания. Большинство лекарств, которые при инсульте широко используются в Украине и вводятся при помощи капельниц (лекарство для "защиты", "лечения" или "восстановления" мозга, так называемые нейропротекторы, "сосудистые препараты, антиоксиданты, антигипоксанты и тому подобное) не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта.
Супрун подчеркнула, что, на самом деле, реабилитация при остром инсульте должно начаться через 2-3 дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее польза.
"На самом деле, мозг человека имеет определенную способность самостоятельно восстанавливать свою работу, что приводит к уменьшению нарушений, но происходит это только в течение первых 2-3 недель, не у каждого пациента (в основном при небольших поражениях) и обычно не в полной мере", - говорит Уляна.
"Сегодня специалисты хорошо знают факторы риска инсультов. Они включают пожилой возраст, нездоровый образ жизни и медицинские проблемы. К факторам образа жизни, повышающие риск инсульта, относятся курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 мин. на неделю) и ожирение", - рассказала глава Минздрава.
Ульяна считает, что для "прокапования" нет никаких научно доказанных преимуществ в профилактике инсульта и это не рекомендовано для использования в развитых странах.
Ранее заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным.
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