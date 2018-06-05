"Неотложное состояние": Супрун развеяла мифы об инсульте

Глава Минздрава дала важные советы, что на самом деле надо делать, если с человеком случился инсульт

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун опровергли распространенные среди украинцев мифы об инсульте, а также рассказала, что на самом деле надо делать при заболевании. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун обратила внимание, что есть распространенный миф, относительно инсульта - подозревая болезнь, надо подождать пока пройдет или же обратиться к семейному врачу.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

По ее словам, на самом деле, инсульт - это неотложное состояние. Если у человека внезапно изменилась речь, перекосило лицо или начали плохо слушаться рука или нога на одной половине тела, следует немедленно позвонить по телефону 103 и настаивать на доставке в ту больницу, где есть КТ или МРТ, ведь от того, как быстро и качественно будет предоставлено лечение в первые часы инсульта, зависит выздоровление и качество жизни пациента.

Глава Минздрава развеяла распространенные мифы относительно инсульта.

При инсульте нужен покой, человека нельзя перевозить из дома до больницы или из одной больницы в другую.

"На самом деле, все люди, имеющие инсульт, должны как можно быстрее быть доставлены в больницу. Ситуации, когда перевозки в условиях автомобиля скорой может ухудшить состояние здоровья пациента, случаются очень редко (давление ниже 80 мм рт.ст., не остановлено кровотечение, кома и ИВЛ). Если пациент находится в маленькой или плохо оснащенной больнице, следует сравнить риски транспортировки и риски лечения в больнице, где нет надлежащих ресурсов (специалисты, томограф, современная лаборатория и т. п)" – отметила Уляна.

Если проявления инсульта быстро прошли, дальнейшее лечение не требуется.

"Всем людям, которые пережили инсульт (даже с преходящими нарушениями), необходимы срочная консультация врача-невролога, специализирующаяся на инсульте, и обследование, которое позволит понять причину и назначить необходимую профилактику. Только таким образом можно уменьшить риск повторного инсульта на 50-80%", - советует и. о. министра.

При лечении необходимы капельницы, и чем их больше, тем лучше.

По ее словам, в большинстве случаев инсульта капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания. Большинство лекарств, которые при инсульте широко используются в Украине и вводятся при помощи капельниц (лекарство для "защиты", "лечения" или "восстановления" мозга, так называемые нейропротекторы, "сосудистые препараты, антиоксиданты, антигипоксанты и тому подобное) не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта.

Лечение инсульта состоит из острого периода, когда больной не должен садиться или становиться на ноги для дальнейшей реабилитации, которая начинается через несколько недель или месяцев, когда больной окрепнет.

Супрун подчеркнула, что, на самом деле, реабилитация при остром инсульте должно начаться через 2-3 дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее польза.

Время лечит. Нарушения, вызванные инсультом (слабость руки или ноги, нарушение речи, двоение и т. п), постепенно исчезнут сами по себе.

"На самом деле, мозг человека имеет определенную способность самостоятельно восстанавливать свою работу, что приводит к уменьшению нарушений, но происходит это только в течение первых 2-3 недель, не у каждого пациента (в основном при небольших поражениях) и обычно не в полной мере", - говорит Уляна.

Инсульт возникает вследствие стрессов, и мы ничего не можем сделать, чтобы его избежать.

"Сегодня специалисты хорошо знают факторы риска инсультов. Они включают пожилой возраст, нездоровый образ жизни и медицинские проблемы. К факторам образа жизни, повышающие риск инсульта, относятся курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 мин. на неделю) и ожирение", - рассказала глава Минздрава.

Чтобы предотвратить инсульт или "пролечиться" после инсульта, необходимо 1-2 раза в год ложиться в больницу прокапаться или почистить сосуды.

Ульяна считает, что для "прокапования" нет никаких научно доказанных преимуществ в профилактике инсульта и это не рекомендовано для использования в развитых странах.

Ранее заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным.

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