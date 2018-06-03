"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним

У мережі запропонували берегти себе від Олександра Лінчевського

Нещодавно заступник виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Андрій Лінчевський гостро висловився щодо розподілу державних коштів на безкоштовне лікування. Він вважає недоцільним виділення грошей на онкологічний хворих, адже "вони всі помруть". Повна стенограма виступу опублікована на сайті Онкологічного Порталу України.

"Відносно ефективності. Відносно нерезультативності і неекономності використання грошей. У сухому залишку - 25 відсотків пацієнтів, власне, вмирають. Тобто, кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне вимагають трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго", - сказав Олександр Лінчевський.

Скріншот стенограми виступу заступника МОЗ України А. Лінчевського (medicalline.info)

У соціальній мережі не залишили без уваги різке висловлювання держслужбовця. Однією з перших відреагувала журналіст Ольга Василевська в Facebook.

"Я знала, що рано чи пізно доктор Лінчевський проявить себе у всій красі, а не тільки в тапках. Тому що безумство довго не може ховатися під маскою реформатора. "Навіщо давати гроші онкохворим, якщо все одно вони здохнуть?" - вважає пан Лінчевський . Це не применшує факти корупції, які є при роздачі грошей на таке лікування. Але сам підхід МОЗу ... в загальному, головне, мочіть манту і сидить на холодному. І бережіть себе від Лінчевського.

Скріншот поста аккаунта facebook.com/ukrjournalist

Засновник Онкологічного Порталу України Сергій Троїцький також прокоментував висловлювання лікаря.

"Заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, своїм виступом в Рахунковій палаті України під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для лікування громадян України за кордоном, чітко дав зрозуміти, що кошти виділяти недоцільно, так як вони - громадяни, все одно помруть!", - написав він.

Скріншот поста аккаунта facebook.com/troitskys

У коментарях користувачі не соромилися у виразах. Більшість з них запропонували прибрати заступника з посади і пройти курс лікування.

"Урод моральний", "Єдине, що можна сказати після слів цієї тварі без мату, це те, що я бажаю, щоб він або його близькі зіткнулися з онкохворобах (нехай Господь мене простить) і зрозуміли, що коштів у бюджеті на їх лікування не передбачено! "," щоб Лінчевський, скотина, здох від раку і без наркотичних анальгетиків! Який же байдужий худобою потрібно бути, щоб так говорити! і при цьому повне нерозуміння кількісного розрахунку виживаності при різних формах і локалізаціях новоутворення! "," Я зараз згадала сатирика Михайла Зад орнова "лікар від слова брехун, а доктор, від слова дока" !!! Так мені противно, від таких брехунів і нероб !!! ", - написали коментатори в мережі.

Скріншот комменатріев поста аккаунта facebook.com/troitskys

Нагадаємо, що керівництво Міністерства охорони здоров'я в особі і. о. міністра Уляни Супрун і її заступника Олександра Лінчевського відмовляється від діалогу з представниками медичних освітніх установ.

Відео: video.rbc.ua