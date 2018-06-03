"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным

В сети предложили беречь себя от Александра Линчевского

Недавно заместитель исполняющей обязанности министра здравоохранения Андрей Линчевский остро высказался в отношении распределения государственных средств на бесплатное лечение. Он считает нецелесообразным выделение денег на онкологический больных, так как "они все умрут". Полная стенограмма выступления опубликована на сайте Онкологического Портала Украины.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов. Эти проблемы, то есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", – сказал Александр Линчевский.

Скриншот стенограммы выступления заместителя МОЗ Украины А. Линчевского (medicalline.info)

В социальной сети не оставили без внимания резкое высказывание госслужащего. Одной из первых отреагировала журналист Ольга Василевская в Facebook.

"Я знала, что рано или поздно доктор Линчевский проявит себя во всей красе, а не только в тапках. Потому что безумие долго не может скрываться под маской реформатора. "Зачем давать деньги онкобольным, если все равно они сдохнут?" - считает пан Линчевский. Это не умаляет факты коррупции, которые есть при раздаче денег на такое лечение. Но сам подход МОЗа... в общем, главное, мочите манту и сидите на холодном. И берегите себя от Линчевского.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ukrjournalist

Основатель Онкологического Портала Украины Сергей Троицкий также прокомментировал высказывание врача.

"Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, своим выступлением в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству охраны здоровья Украины для лечения граждан Украины за рубежом, четко дал понять, что средства выделять нецелесообразно, так как они - граждане, все равно умрут!" – написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/troitskys

В комментариях пользователи не стеснялись в выражениях. Большинство из них предложили убрать заместителя с должности и пройти курс лечения.

"Урод моральный", "Единственное, что можно сказать после слов этой твари без мата, это то, что я желаю, чтобы он или его близкие столкнулись с онкоболезнью (пусть Господь меня простит) и поняли, что средств в бюджете на их лечение не предусмотрено!", "Чтоб Линчевский, скотина, сдох от рака и без наркотических аналгетиков! Какой же бесчувственный скотиной нужно быть, чтобы так говорить! И при этом полное непонимание количественного расчета выживаемости при различных формах и локализациях новообразования!", "Я сейчас вспомнила сатирика Михаила Задорнова " врач от слова врун, а доктор, от слова дока"!!! Так мне противно, от таких врунов и бездельников!!!", — написали комментаторы в сети.

Скриншот комменатриев поста аккаунта facebook.com/troitskys

Напомним, что руководство Министерства здравоохранения в лице и. о. министра Ульяны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского отказывается от диалога с представителями медицинских образовательных учреждений.

Видео: video.rbc.ua