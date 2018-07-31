"Плюс целых два года жизни": Супрун рассказала, во что нужно инвестировать

Уляна Супрун (фото: kmu.gov.ua)

Уляна Супрун написала новый "здоровый" пост

Лучшая инвестиция - это инвестиция в здоровье. Об этом украинцам напомнила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей Facebook-странице.

Видео: РБК-Украина

"Когда речь идет о здоровом образе жизни - в него не нужно вкладывать много денег. Вместо этого нужно инвестировать больше времени и усилий, чтобы, в частности, регулярно заниматься спортом, не есть много сахара и соли, не иметь вредных привычек (как алкоголь или курение), находить время на полноценный сон, не забывать пить воду и вакцинироваться", - написала Супрун, которая недавно рассказала, как украинцам стать счастливее.

По ее словам, одна здоровая привычка продлевает жизнь на целых два года.

"Оно того точно стоит!" - резюмировала и. о. министра.

Ранее Супрун заявила, что дружеские контакты увеличивают на 50% вероятность жить дольше. Так же, например, как отказ от курения.

"Зато исследования говорят, что для одиноких людей риск преждевременной смерти повышен и в целом они чувствуют себя менее счастливыми", - добавила она.

Видео: РБК-Украина

Напомним, что конфеты, шоколад и пирожные не помогают мозгу лучше справляться с задачами.