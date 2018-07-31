"Плюс цілих два роки життя": Супрун розповіла, у що потрібно інвестувати

Уляна Супрун (фото: kmu.gov.ua)

Уляна Супрун написала новий "здоровий" пост

Найкраща інвестиція - це інвестиція у здоров'я. Про це нагадала українцям в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй Facebook-сторінці.

Відео: РБК-Україна

"Коли йдеться про здоровий спосіб життя - в нього не потрібно вкладати багато грошей. Натомість треба інвестувати більше часу та зусиль, щоби, зокрема, регулярно займатися спортом, не їсти багато цукру й солі, не мати шкідливих звичок (як алкоголь чи куріння), знаходити час на повноцінний сон, не забувати пити воду і вакцинуватися", - написала Супрун, яка нещодавно розповіла, як українцям стати щасливішими.

За її словами, одна здорова звичка подовжує життя на цілих два роки.

"Воно того точно вартує!" - резюмувала в. о. міністра.

Раніше Супрун заявила, що дружні контакти збільшують на 50% імовірність жити довше. Так само, наприклад, як відмова від куріння.

"Зате дослідження говорять, що для самотніх людей ризик передчасної смерті підвищений і в цілому вони відчувають себе менш щасливими", - додала вона.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що цукерки, шоколад і тістечка не допомагають мозку краще справлятися із завданнями.