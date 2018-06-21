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"Всегда приятно встретить и обнять старого друга!" Доктор Комаровский умилил сеть (фото)

STYLERКрасота и Здоровье        21.06.2018 - 02:15
Евгений Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Евгений Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровский поделился умилительным снимком

Известный украинский  педиатр, врач высшей категории, телеведущий Евгений Комаровский опубликовал милое фото, на котором он запечатлен со своим "старым другом" - йоркширским терьером. Снимком он поделился в своем Instagram-аккаунте.

"Всегда приятно встретить и обнять старого друга! P.S. Старый друг живет в деревне. Охраняет дом, развлекает хозяев", - написал Комаровский.

Евгений Комаровский со своим "старым другом" (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Пользователи сети в восторге от снимка.

"Какое чудесное фото! Правда. Какие преданные глаза! Красавчики!" - написала Марина Ланочкина.

Скриншот комментариев (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Приятно, когда любят не только людей, но и братьев наших меньших. Спасибо, вам, Евгений!" - отметила девушка Елена.

Скриншот комментариев (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Комаровский рассказал о пользе перловки и вреде манки.

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Теги: Евгений Комаровский
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