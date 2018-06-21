"Всегда приятно встретить и обнять старого друга!" Доктор Комаровский умилил сеть (фото)

Доктор Комаровский поделился умилительным снимком
Известный украинский педиатр, врач высшей категории, телеведущий Евгений Комаровский опубликовал милое фото, на котором он запечатлен со своим "старым другом" - йоркширским терьером. Снимком он поделился в своем Instagram-аккаунте.
"Всегда приятно встретить и обнять старого друга! P.S. Старый друг живет в деревне. Охраняет дом, развлекает хозяев", - написал Комаровский.
Евгений Комаровский со своим "старым другом" (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Пользователи сети в восторге от снимка.
"Какое чудесное фото! Правда. Какие преданные глаза! Красавчики!" - написала Марина Ланочкина.
Скриншот комментариев (instagram.com/doctor_komarovskiy)
"Приятно, когда любят не только людей, но и братьев наших меньших. Спасибо, вам, Евгений!" - отметила девушка Елена.
Скриншот комментариев (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Ранее Комаровский рассказал о пользе перловки и вреде манки.
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