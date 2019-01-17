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100-летие Соборности: появилась игра для смартфонов про Украинскую революцию

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 21:59
100-летие Соборности: появилась игра для смартфонов про Украинскую революцию
Фото: коллаж РБК-Украина

Адаптация игры: смартфоны и планшеты на базе Android и iOS

Украинский институт национальной памяти представил к 100-летию провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики тематическую игру для мобильных устройств под названием "Сто лет борьбы. Украинская революция". Об этом в четверг, 17 января, рассказали в пресс-службе УИНП.

Презентация состоялась в Киеве в Музее Украинской революции 1917-1921 годов.

По словам главного специалиста сектора методической работы института Елены Охримчук, игра заинтересует старшеклассников, педагогов и всех, кто интересуется историей. 

100-летие Соборности: появилась игра для смартфонов про Украинскую революцию

100-летие Соборности: появилась игра для смартфонов про Украинскую революцию

Скрин: itunes.apple.com

""Сто лет борьбы. Украинская революция" - это возможность в игровой форме вспомнить бурные события в Украине 1917-1921 годов", - отметила она и добавила, что игра также поспособствует популяризации героев и участников, хроники событий.

Адаптация игры: смартфоны и планшеты на базе Android и iOS. Режим: многопользовательский, без доступа к Интернету. Приложение доступно для всех версий Аndroid, начиная с 5.1 и для всех версий iOS.

Аndroid-версия игры уже в магазине приложений Google Play - play.google.com: http://bit.ly/2FwGEjs 

ИОS-версия размещена в магазине приложений Аpple store по ссылке: https://apple.co/2MgBgl0.

100-летие Соборности: появилась игра для смартфонов про Украинскую революцию

Скрин: play.google.com/store/apps

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) одержала победу на международном турнире Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike в столице Дании Копенгагене. 

Также мы писали о том, что популярный видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать видео с опасными и травмирующими психику розыгрышами, трюками и играми. 

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