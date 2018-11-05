Украинская киберкоманда победила на международном турнире в Дании

Фото: коллаж РБК-Украина

За победу украинцы получили 125 тысяч долларов

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) одержала победу на международном турнире Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike в столице Дании Копенгагене. Об этом сообщает Xsport.

Украинские геймеры набрали наибольшее количество очков в группе, после чего одержали победу и в гранд-финале со счетом 2:0.

В гранд-финале команда NAVI победила шведов из Ninjas in Pyjamas.

За победу украинцы получили 125 тысяч долларов.

В следующем соревновании, в которых наша команда Natus Vincere (в переводе – "Рожденные побеждать") планирует принять участие, – IEM Chicago 2018 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Они начнутся в Чикаго 6 ноября.

Natus Vincere - это украинская мультигейминговая киберспортивная организация, которая объединяет киберспортсменов в таких игровых дисциплинах, как: Dota 2, Counter-Strike, FIFA, PUBG, League of Legends. В 2011 году NAVI выиграла приз в 1 миллион долларов в игре Dota 2.

Скрин: BLAST Pro Series — Copenhagen 2018

Ранее сообщалось, что украинец Даниил Ишутин, известный под псевдонимом Dendi, стал лучшим киберспортсменом в мире.

Напомним, представителям Международного олимпийского комитета предложили включить киберспорт в официальную программу Олимпийских игр 2024 года.

Также мы писали о том, что создатели игры Pokemon GO заработали 950 млн долларов с момента выпуска игры летом прошлого года.

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Видео: РБК-Украина