Українська кіберкоманда перемогла на міжнародному турнірі в Данії

За перемогу українці отримали 125 тисяч доларів
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу на міжнародному турнірі Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike у столиці Данії Копенгагені. Про це повідомляє Xsport.
Українські геймери набрали найбільшу кількість очок в групі, після чого здобули перемогу і в гранд-фіналі з рахунком 2:0.
У гранд-фіналі команда NAVI перемогла шведів з Ninjas in Pyjamas.
За перемогу українці отримали 125 тисяч доларів.
У наступному змаганні, в яких наша команда Natus Vincere (у перекладі – "Народжені перемагати") планує взяти участь, – IEM Chicago 2018 з призовим фондом в 250 тисяч доларів. Вони почнуться у Чикаго 6 листопада.
Natus Vincere - це українська мультигейминговая кіберспортивна організація, яка об'єднує кіберспортсменів в таких ігрових дисциплінах, як: Dota 2, Counter-Strike, FIFA, PUBG, League of Legends. У 2011 році NAVI виграла приз в 1 мільйон доларів у грі Dota 2.
Скрін: BLAST Pro Series — Copenhagen 2018
Раніше повідомлялося, що українець Данило Ішутін, відомий під псевдонімом Dendi, став найкращим кіберспортсменом у світі.
Нагадаємо, представникам Міжнародного олімпійського комітету запропонували включити кіберспорт в офіційну програму Олімпійських ігор 2024 року.
Також ми писали про те, що творці гри Pokemon GO заробиві 950 млн доларів з моменту випуску гри влітку минулого року.
Відео: РБК-Україна