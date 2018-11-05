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Українська кіберкоманда перемогла на міжнародному турнірі в Данії

STYLERСпорт    05.11.2018 - 09:46
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

За перемогу українці отримали 125 тисяч доларів

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу на міжнародному турнірі Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike у столиці Данії Копенгагені. Про це повідомляє Xsport.

Українські геймери набрали найбільшу кількість очок в групі, після чого здобули перемогу і в гранд-фіналі з рахунком 2:0.

У гранд-фіналі команда NAVI перемогла шведів з Ninjas in Pyjamas.

За перемогу українці отримали 125 тисяч доларів.

У наступному змаганні, в яких наша команда Natus Vincere (у перекладі – "Народжені перемагати") планує взяти участь, – IEM Chicago 2018 з призовим фондом в 250 тисяч доларів. Вони почнуться у Чикаго 6 листопада.

Natus Vincere - це українська мультигейминговая кіберспортивна організація, яка об'єднує кіберспортсменів в таких ігрових дисциплінах, як: Dota 2, Counter-Strike, FIFA, PUBG, League of Legends. У 2011 році NAVI виграла приз в 1 мільйон доларів у грі Dota 2.

Українська кіберкоманда перемогла на міжнародному турнірі в ДаніїУкраїнська кіберкоманда перемогла на міжнародному турнірі в ДаніїСкрін: BLAST Pro Series — Copenhagen 2018

Раніше повідомлялося, що українець Данило Ішутін, відомий під псевдонімом Dendi, став найкращим кіберспортсменом у світі.

Нагадаємо, представникам Міжнародного олімпійського комітету запропонували включити кіберспорт в офіційну програму Олімпійських ігор 2024 року.

Також ми писали про те, що творці гри Pokemon GO заробиві 950 млн доларів з моменту випуску гри влітку минулого року.

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Відео: РБК-Україна

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