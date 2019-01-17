100-річчя Соборності: з'явилася гра для смартфонів про Українську революцію

Фото: колаж РБК-Україна

Адаптація гри: смартфони та планшети на базі Android і iOS

Український інститут національної пам'яті представив до 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки тематичну гру для мобільних пристроїв під назвою "Сто років боротьби. Українська революція". Про це в четвер, 17 січня, розповіли в прес-службі УІНП.

Презентація відбулась у Києві в Музеї Української революції 1917-1921 років.

За словами головного спеціаліста сектору методичної роботи інституту Олени Охрімчук, гра зацікавить старшокласників, педагогів та всіх, хто цікавиться історією.

Скрін: itunes.apple.com

""Сто років боротьби. Українська революція" - це можливість в ігровій формі згадати буремні події в Україні 1917-1921 років", - зазначила вона і додала, що гра також сприяєтиме популяризації героїв та учасників, хроніки подій.

Адаптація гри: смартфони та планшети на базі Android і iOS. Режим: багатокористувацький, без доступу до Інтернету. Додаток доступно для всіх версій Аndroid, починаючи з 5.1 і для всіх версій iOS.

Аndroid-версія гри вже в магазині додатків Google Play - play.google.com: http://bit.ly/2FwGEjs

ИОЅ-версія розміщена в магазині додатків Аpple store за посиланням: https://apple.co/2MgBgl0.

Скрін: play.google.com/store/apps

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