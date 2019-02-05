100% меньше: эксперт развенчал миф о средней зарплате в Украине

Среднюю зарплату считает Госстат, но Пенсионный фонд покажет более достоверную картину, говорит эксперт

В декабре 2018 года средняя зарплата в Украине составляла 10,573 гривны, сообщают в Госстате. Алексей Дорошенко, глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, в комментарии для Styler высказал мнение о том, что это не совсем точная цифра.

"Даже мы как Ассоциация были уверены в том, что средняя заработная плата достаточно четко устанавливается Госкомстатом. Но потом, когда мы начали искать источники, то поняли, что это не та средняя заработная плата, которая на самом деле есть в нашей стране. Потому что есть данные Госстата, а есть данные Пенсионного фонда", - говорит он.

Чем отличаются эти цифры?

"Дело в том, что Госстат считает лишь от 10 до 20% предприятий. Это крупнейшие предприятия, на которых работает наибольшее количество украинцев. Но здесь не учитываются 90% так называемых частных предприятий или ФОПов, средняя численность работников в которых составляет около трех человек", - говорит Алексей Дорошенко.

Фото: "Данные Пенсионного фонда – более верные, потому что они полагаются на все 100% предприятий и предпринимателей нашей страны" - Алексей Дорошенко (РБК-Украина)

По его словам, это означает, что средняя заработная плата Пенсионного фонда является подлинной. Она в ноябре прошлого года, например, составляла 8 тысяч 300 гривен. В то время как данные Госстата говорили о 9 тысячах 300 гривен. Средняя заработная плата у них отличалась на 13%.

"Данные Пенсионного фонда – более верные, потому что они полагаются на все 100% предприятий и предпринимателей нашей страны. В то же время данные Госстата даже в методике, которая применяется, пишут о том, что эти цифры - лишь ориентировочные, и необходимо пользоваться более точными данными. А таковыми являются именно данные Пенсионного фонда", - комментирует Дорошенко.

Если данные Госстата за декабрь мы уже увидели, то Пенсионный фонд предоставит свои данные только через две недели, говорит он. Тогда можно будет установить, какова примерная средняя заработная плата, но она 100% меньше 10 тысяч гривен.

"Потому что 20% роста за один месяц в нашей стране не может произойти, даже если учесть 13-ю заработную плату, бонусы или какие-то другие вещи, которые направлены на материальное стимулирование", - говорит Алексей Дорошенко.

"Но мы 100% увидим среднюю заработную плату где-то на уровне 9,700-9,800 гривен", - прогнозирует он.

Напомним, ранее стало известно, кому повысят зарплаты в феврале 2019 года.

Также эксперты рассказали, почему вырастут тарифы на газ и как при этом платить меньше.