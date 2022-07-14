14 июля: какой праздник отмечаем, его главные приметы и именинники

Святые Косма и Дамиан появились на свет в конце 3 века. Братья Косма и Дамиан выросли в верующей семье. Мама с детства им прививала веру в Господа Бога. Повзрослев, они решили стать врачами. За оказанные услуги они никогда не брали денег. Взамен просили людей начинать верить во Всевышнего и благодарить за жизнь. Со временем о святых пошли слухи. Они дошли до императора. Тот приказал святых Косму и Дамиана привести на суд.

Врачей судили, как чародеев. Однако на суде у императора защемило шею. Святые оказали ему помощь и тем самым доказали свою невиновность. Суд оправдал врачей и признал их непричастность к чародейству. Погибли святые от руки коллеги. Один врач сильно завидовал их успеху, поэтому вызвал на скалу и убил. Тела святых были сброшены в реку.

В народе этот день назывался - Летние Кузьминки и считался женским праздником. По традиции, женщины устраивали не работали и устраивали девичник, на который мужчинам запрещалось приходить. Женщины во время посиделок варили варенье, готовили кашу и устраивали гулянья.

Также в этот день принято ходить в церковь, чтобы помолиться святым Дамиану и Косме. При жизни они обладали даром целительства.

Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.

Главные приметы этого дня

Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

Свеча тускло горит – будет дождь.

На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.

Сорока кричит – будет продолжительный зной.

Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Что нельзя делать в этот день

Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя ходить унылым и злым.

Что касается работы, то ее нельзя было выполнять женщинам. В противном случае, их ждала тяжелая жизнь.

Как и в любой другой день, 14 июля нельзя ругаться, выяснять отношения и рисковать.

Кто сегодня празднует именины

Именины празднуют Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.