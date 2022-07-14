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14 липня: яке свято відзначаємо, його головні прикмети і іменинники

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

14 липня православна церква згадує безсрібників Косму і Даміана, які були родом з Малої Азії.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Святі Косма і Даміан з'явилися на світ в кінці 3 століття. Брати Косма і Даміан виросли у віруючій родині. Мама з дитинства їм прищеплювала віру в Господа Бога. Подорослішавши, вони вирішили стати лікарями. За надані послуги вони ніколи не брали грошей. Натомість просили людей починати вірити у Всевишнього і дякувати за життя. Згодом про святих пішли чутки. Вони дійшли до імператора. Той наказав святих Косму і Даміана привести на суд.

Лікарів судили, як чародіїв. Однак на суді в імператора защемило шию. Святі надали йому допомогу і тим самим довели свою невинність. Суд виправдав лікарів і визнав їх непричетність до чародійства. Загинули святі від руки колеги. Один лікар сильно заздрив їх успіху, тому викликав на скелю і вбив. Тіла святих були скинуті в річку.

У народі цей день називався - літні Кузьминки і вважався жіночим святом. За традицією, жінки влаштовували не працювали і влаштовували дівич-вечір, на який чоловікам заборонялося приходити. Жінки під час посиденьок варили варення, готували кашу і влаштовували гуляння.

Також в цей день заведено ходити до церкви, щоб помолитися святим Даміану і Космі. За життя вони володіли даром цілительства.

Вважалося, що в цей день Косма і Дем'ян спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі граблі і коси.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо серп місяця червонуватий - чекай вітрів, кінці серпа затупилися – до злив.
  • Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися – до сильної грози.
  • Свічка тьмяно горить - буде дощ.
  • На деревах з'явилися жовте листя-до ранньої осені.
  • Сорока кричить - буде тривала спека.
  • Миші в льоні в'ють гнізда - взимку буде багато снігу.

Що не можна робити в цей день

  • Наші предки вірили, що в це церковне свято не можна ходити похмурим і злим.
  • Що стосується роботи, то її не можна було виконувати жінкам. В іншому випадку, їх чекало важке життя.
  • Як і в будь-який інший день, 14 липня не можна лаятися, з'ясовувати стосунки і ризикувати.

Хто сьогодні святкує іменини

Іменини святкують Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.

Раніше ми писали, за що треба молитися кожен день в липні 2022.

Також синоптики розповіли, яка буде погода в липні.

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