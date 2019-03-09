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До 15 тысяч: как изменятся правила получения выплат в Украине

STYLERЖизнь    09.03.2019 - 09:25
До 15 тысяч: как изменятся правила получения выплат в Украине
Безналичный расчет в Украине (коллаж РБК-Украина)

Безналичный расчет в Украине станет основным видом оплаты товаров и услуг

Безналичный расчет в Украине в Нацбанке предложили сделать основным видом расчета для украинцев. НБУ планирует снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. грн в день. В НБУ говорят, что изменения правил ставят целью в первую очередь сужение сферы использования наличных, дальнейшее увеличение доли безналичных расчетов и вывод наличных денег "из тени". Об этом рассказывается в материале "Сегодня".

Уменьшение суммы наличного расчета более чем в три раза регламентируется проектом Постановления НБУ "Об утверждении изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", который размещен на сайте Национального банка. В настоящее время лимит наличных расчетов, которые можно совершать в течение одного дня с одним или несколькими платежными документами, составляет 50 тыс. грн. В проекте постановления предлагается снизить этот порог до "размера, который не превышает 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу".

Согласно действующему законодательству Украины, мониторингу подлежат финансовые операции на сумму выше 150 тысяч гривен. Снижение порога до 10% обозначает, что обналичить украинцы смогут до 15 тысяч. Если сумма финмониторинга изменится, автоматически изменится и граничный размер наличных расчетов юрлиц с гражданами.

Любите наличные? Об этом узнают

Проектом предусмотрено не только ограничение суммы вывода наличных средств, но и уведомление предпринимателями о клиентах, которые предпочли наличный расчет. Нацбанк намерен делать запросы с информацией о клиентах, которые предпочли рассчитаться или получить расчет наличными средствами.

"Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью совершения наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, и другие документы, которые необходимы банку для изучения клиента", – говорится в изменениях к Положению.

Для кого создаются новые правила

В проекте постановления предлагается расширить действие правила на "наличные расчеты физических лиц – доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования". Такой формулировкой Нацбанк намекает на прозрачную оплату труда. Скорее всего, большинство украинцев будет получать заработную плату на карту, а компании будут обязаны рассчитываться только с официально узаконенными сотрудниками. Кроме зарплат, под действие нового постановления могут попасть кредиты (нельзя будет получить наличными свыше 15 тыс. грн), снятие наличных с депозитов, страховые выплаты и т. д. Получить в этих случаях деньги можно будет только на банковскую карту. Новый проект может стать проблемой для жителей небольших поселков, где безналичный расчет пока недостаточно интегрирован.

Расплачиваться в магазинах украинцы впредь смогут до 50 тысяч гривен. Размер наличных расчетов между субъектами предпринимательской деятельности, согласно проекту постановления, также остается прежним – 10 тыс. грн.

Цель нововведений – вывод наличных денег "из тени"

В Нацбанке считают, что изменение правил направлено на сужение сферы использования наличных, дальнейшее увеличение доли безналичных расчетов и вывод наличных денег "из тени". Также одной из задач нововведений является "обеспечение стабильности поступлений наличности в банковскую систему", – говорится в сообщении НБУ.

Уменьшить наличные расчеты рекомендовали Украине и европейские партнеры.

"По результатам 5-го раунда оценивания Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) определено, что уровень наличного обращения в Украине является высоким и считается значительной угрозой для финансовой системы и экономики страны", – говорится в сопроводительных документах к проекту постановления НБУ.

Обсуждение предложенного проекта постановления НБУ продлится до 27 марта. Предполагается, что постановление вступит в силу сразу после принятия, на следующий день после его официальной публикации.

Как сообщалось ранее, Нацбанк в январе сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых и сообщили, что могут вернуться к вопросу снижения учетной ставки в 2019 году. 

Напомним, что НБУ выпустил в обращение банкноту номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Якова Смолия.

Также мы писали о том, что ПриватБанк довольно оригинальным способом призвал украинцев оформлять платежные карты, напомнив историю об наркобароне Пабло Эскобаре, который тратил баснословные деньги на резинки для банкнот.

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