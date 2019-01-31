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Нацбанк сохранил учетную ставку: как это повлияет на жизнь украинцев

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 16:57
Нацбанк сохранил учетную ставку: как это повлияет на жизнь украинцев
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)
Катерина Гончарова
Корреспондент Styler и RBC-Lite

В НБУ могут вернуться к вопросу снижения учетной ставки позже в 2019 году

В четверг, 31 января, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отмечают в пресс-службе регулятора, сохранения ставки на таком уровне направлено на снижение уровня инфляции к цели в 5% в 2020-м году в Украине.

Ранее во время выступления в Верховной Раде несколько дней назад глава НБУ Яков Смолий сказал, что уровень учетной ставки НБУ - слишком высокий, и Нацбанк может принять решение о ее снижении.

Учетную ставку оставили на уровне 18% - что это будет означать для украинцев и как скажется на их жизни?

С таким вопросом Styler обратился к Владимиру Дубровскому, старшему экономисту Центра социально-экономических исследований CASE-Украина, главному эксперту группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного Пакета Реформ.

"У людей нет доверия к национальной валюте"

Прежде всего экономист подчеркнул, что сохранение ставки, конечно, не несет изменений.

"Не знаю, что может измениться, если изменений нет. В то же время уровень инфляции, скорее всего, будет спадать", - прогнозирует он.

Однако есть комплекс различных проблем, который влияет на ситуацию, говорит Владимир Дубровский.

"Одна из них – это то, что в Украине присутствуют постоянные девальвационные ожидания, то есть и простые люди, и бизнес, все время думают о том, что гривня может девальвировать. У людей нет доверия к национальной валюте. Соответственно, финансовые инструменты, которые дают доходность на уровне даже той инфляции, которая есть, плюс – пару процентов, не удовлетворяют", - комментирует экономист.

Нацбанк сохранил учетную ставку: как это повлияет на жизнь украинцевФото: "В Украине есть постоянные девальвационные ожидания" - экономист (УНИАН)

Во-вторых, есть проблема и с тем, что стоимость инструментов государственного заимствования, которые являются малорисковыми, определяется рынком и примерно соответствует такой же ставке, говорит Дубровский.

"Если ставка будет ниже стоимости заимствований, то это будет очень выгодный бизнес – одалживать деньги у государства, покупать эти государственные заимствования и получать доход просто на ровном месте. И именно это не позволяет существенно снизить эту ставку", – объясняет он.

"Эта ставка – объективно обусловленная"

Также в НБУ сообщили, что могут вернуться к вопросу снижения учетной ставки в 2019 году. Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Если будет изменение ситуации на рынке, если рынок будет успокаиваться и довольствоваться меньшими доходностями, то НБУ будет снижать свою ставку", - комментирует Владимир Дубровский.

Сейчас же ситуация на рынке не изменилась, потому и ставку оставили без изменений, напоминает он.

"Я бы не сказал, что эта ситуация является очень хорошей. Потому что все-таки эти ставки для нормального бизнеса достаточно высокие. Но эта ставка – объективно обусловленная. В частности, она обусловлена слабостью прав собственности, слабостью наших государственных финансов, и глубоким недоверием к государству, институтам, к валюте, к регулятору, и тому подобное", - говорит эксперт.

По его словам, это фундаментальные факторы, которые, к сожалению, не позволяют надеяться на то, что ситуация быстро разрешится в положительную сторону.

"Но будем надеяться, что когда эти факторы будут постепенно смягчаться, то и ставка будет постепенно снижаться", - добавляет экономист.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за 2018 год (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Также стало известно, кому в Украине повысят зарплату с 1 февраля 2019 года.

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