2500 долларов на резинку: ПриватБанк рассмешил украинцев

Сотрудники ПриватБанка рассказали забавную историю про Пабло Эскобара
ПриватБанк призвал украинцев оформлять платежные карты. Но сделал это довольно оригинальным способом.
Так, на странице банка в Facebook появилась история об известном наркобароне и политическом деятеле Пабло Эскобаре, который тратил баснословные деньги на резинки для банкнот.
"$2500 на резинку. Такое возможно, если вы - Пабло Эскобар. Его картель хранил невероятное количество наличных. Ежемесячно им приходилось тратить $2500 на резинки для перевязки пачек купюр. Зачем вам эта информация? Чтобы понять: слишком много кэша - это не всегда очень удобно", - говорится в посте.
Картинка (facebook.com/privatbank)
Пользователей сети изрядно повеселила эта информация.
"А еще Эскобар списывал 10% своего дохода, потому что он уничтожался грызунами", - написал Эдуард Проценко.
На что сотрудники ПриватБанка ответили тоже с юмором: "Одни проблемы с наличкой".
"Когда муж работал в инкассации, все руки были увешаны теми резинками", - поделилась историей одна украинка.
"Да, действительно, карточка - это очень удобно", - отметила Любовь Константинова.
Скриншот
Напомним, что ПриватБанк объявил награду за "головы" преступников, которые взорвали банкомат в Харькове на улице Врубеля.