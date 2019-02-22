ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

2500 долларов на резинку: ПриватБанк рассмешил украинцев

STYLERЖизнь    22.02.2019 - 19:04
2500 долларов на резинку: ПриватБанк рассмешил украинцев
ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

Сотрудники ПриватБанка рассказали забавную историю про Пабло Эскобара

ПриватБанк призвал украинцев оформлять платежные карты. Но сделал это довольно оригинальным способом. 

Так, на странице банка в Facebook появилась история об известном наркобароне и политическом деятеле Пабло Эскобаре, который тратил баснословные деньги на резинки для банкнот.

"$2500 на резинку. Такое возможно, если вы - Пабло Эскобар. Его картель хранил невероятное количество наличных. Ежемесячно им приходилось тратить $2500 на резинки для перевязки пачек купюр. Зачем вам эта информация? Чтобы понять: слишком много кэша - это не всегда очень удобно", - говорится в посте.

2500 долларов на резинку: ПриватБанк рассмешил украинцев

Картинка (facebook.com/privatbank)

Пользователей сети изрядно повеселила эта информация.

"А еще Эскобар списывал 10% своего дохода, потому что он уничтожался грызунами", - написал Эдуард Проценко.

На что сотрудники ПриватБанка ответили тоже с юмором: "Одни проблемы с наличкой".

"Когда муж работал в инкассации, все руки были увешаны теми резинками", - поделилась историей одна украинка.

"Да, действительно, карточка - это очень удобно", - отметила Любовь Константинова.

2500 долларов на резинку: ПриватБанк рассмешил украинцев

Скриншот

Напомним, что ПриватБанк объявил награду за "головы" преступников, которые взорвали банкомат в Харькове на улице Врубеля.

Взорвали банкомат: ПриватБанк объявил награду за "головы" преступников ПриватБанк подготовил сюрприз для украинцев
Новости Украины ПриватБанк
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь