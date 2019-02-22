ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взорвали банкомат: ПриватБанк объявил награду за "головы" преступников

STYLERЖизнь    22.02.2019 - 11:19
Взорвали банкомат: ПриватБанк объявил награду за "головы" преступников
Фото: коллаж РБК-Украина

В банке гарантировали анонимность всем, кто поможет обнаружить злоумышленников

В Харькове на улице Врубеля неизвестные взорвали и ограбили банкомат ПриватБанка, который недавно подготовил сюрприз для украинцев. Преступники скрылись до приезда полиции, и банк объявил награду в 50 тысяч гривен любому, кто сможет предоставить информацию, которая поможет установить и  задержать злоумышленников. 

Инцидент произошел ночью 22 февраля на территории областного госпиталя  ветеранов войны.

В настоящее время правоохранители и сотрудники службы безопасности банка выясняют обстоятельства преступления и пытаются найти причастных.

Взорвали банкомат: ПриватБанк объявил награду за &quot;головы&quot; преступников

Фото: kh.depo.ua

Отмечается, что передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34; на электронный адрес e-mail: security@privatbank.ua или же любым другим удобным способом.

Анонимность гарантируется, подчеркнули в пресс-службе банка.

Как сообщалось ранее, 29 января в селе Оженин Ровенской области неизвестные ограбили отделение ПриватБанка. За информацию, которая поможет обнаружить и поймать преступников, руководство банка объявило награду в размере 75 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что ПриватБанк пообещал награду за помощь в поисках преступника, который ограбил банкомат в Черкасской области.

Напомним, что ПриватБанк планирует идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных.

Ограбление отделения: ПриватБанк пообещал солидную награду за поимку преступников "Дают наводки": в сети обсуждают дерзкие ограбления иностранцев в гостинице "Украина"
Новости Украины ПриватБанкограбление
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь