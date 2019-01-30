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Ограбление отделения: ПриватБанк пообещал солидную награду за поимку преступников

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 13:05
Ограбление отделения: ПриватБанк пообещал солидную награду за поимку преступников
Коллаж РБК-Украина

Ограбление произошло в Ровенской области

В Ровенской области неизвестные ограбили отделение ПриватБанка. Они проникли в помещение и вскрыли сейфы, которые находились внутри. Представители банка сообщили, что готовы наградить того, кто поможет поймать грабителей, пишет "Рівне Вечірне" со ссылкой на службу безопасности ПриватБанка.

Инцидент произошел ночью, с 28 на 29 января в селе Оженин Ровенской области. Взлом отделения и сейфов обнаружили сотрудники рано утром, когда пришли на работу. Все сейфы в отделении были вскрыты.

Сотрудники службы безопасности ПриватБанка на данный момент совместно с сотрудниками национальной полиции Ровенской области выясняют все возможные обстоятельства данного ограбления. Проводится работа по установлению лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Кроме того, руководство ПриватБанка объявило награду в размере 75 тысяч гривен за любую информацию, которая поможет обнаружить и поймать преступников.

Любую полезную информацию, которая поможет задержать грабителей отделения ПриватБанка в селе Оженин, можно передать по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34 или на e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк пообещал награду за помощь в поисках преступника, который ограбил банкомат в Черкасской области.

А также рассказывали о том, что ПриватБанк планирует идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных.

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