20-летняя украинка умерла из-за кариеса: врач рассказала, как не допустить трагедии

20-летняя девушка из-за обычного кариеса получила поражение сердца, несовместимое с жизнью. Причина тому - нежелание лечить или удалять больные зубы во время протезирования.
Об этом рассказала Виктория Пьец, врач-паталогоанатом из Львова.
По словам медика, пациентка, которая оказалась на ее столе для вскрытия имела инфекционный эндокардит митрального и аортального клапанов (воспалительное поражение клапанов сердца, вследствие инвазии возбудителей на них). У нее были дважды протезированные клапаны (механический протез), и невылеченные 13 кариозных зубов.
Вскрытие показало сепсис, множественные абсцессы почек, селезенки, мозга и наслоение на протезах.
К смерти молодой девушки привел очаг инфекции (в данном случае) - зубы, пораженные кариесом и пародонтитом.
Вызвана инфекция бактерией, что играет роль в образовании зубного налета и в дальнейшем образовании кариеса. Посмертный посев показал Streptococcus mutans.
"Через пульпу, которую пронизывают нервы и кровеносные сосуды инфекция попадает в кровоток. Дальше для нее нет препятствий, она может поражать любой орган (сердце, почки, суставы и т. д.)", - рассказала медик.
У этой девушки стрептококк осел на сердечных клапанах. Ей делали протезирование, однако, ни лечить кариозные зубы, ни удалять их она не хотела.
Фото: Кариес надо лечить вовремя (freepik)
Наступил рецидив, бактерия осела на протезе клапана и это было показание к повторному вмешательству на сердце. К сожалению, даже мощные антибиотики уже не работали.
Стрептококки с током крови осели и в почках, и в селезенке и в головном мозге.
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