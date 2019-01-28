2019-й будет драматическим: эксперт сообщил о шатком положении Путина

Углубление мирового кризиса еще больше пошатнет доверие к президенту РФ

Экономист Олег Соскин утверждает, что в 2019 году будет происходить углубление мирового экономического кризиса, который пошатнет доверие россиян к Путину еще больше. Об этом политолог рассказал в чате изданию Главред.

"Россия ушла с рынков, прекратила работать через стабильные банковские и финансовые институты. Российская экономика замыкается в себе. 2019 год только усугубит эту ситуацию… мировой кризис усиливается, он перешел в производственную фазу, лишних денег нет, деньги становятся дорогими, каждый сам за себя отвечает. Российские миллиардеры от своих денег не откажутся. А значит, бремя придется перекладывать на россиян", - сказал эксперт.

В данной ситуации начнет происходить рост цен, будут прекращаться увеличение зарплат и пенсий. Поэтому, по словам политолога, 2019-й год будет для россиян драматическим и тяжелым.

Президент РФ уже давно отдалился от россиян. Эксперт уверен, что, помимо того, людям надоел император-захватчик, который решает чужие вопросы, но не занимается проблемами своего государства и народа. Также большим ударом для России является отсутствие возможности развития экономики.

Напомним, что эксперт высказал возможность масштабной войне между РФ и Украиной. Он обратил внимание, что Украина готова ответить на российскую агрессию, а большая война может нанести Путину смертельный удар по многим причинам, поэтому он ее не начнет.

Мы писали, что эксперт сообщил, какие территории получит Украина после распада РФ. Эксперт утверждает, что по мере того, как Украина будет усиливаться и формировать себя как государство севера и юга, по мере реализации концепции межморья, начнет усугубляться также и угроза распада России.

А также сообщали, что властям РФ грозят масштабные протесты. По словам Удальцова, в России есть протестный потенциал, который может перерости в очень большую проблему для власти. Людей может всколыхнуть любая тема и тогда они выйдут на массовые протестные акции.