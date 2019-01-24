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Быть или не быть? Эксперт о масштабной войне между РФ и Украиной

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 17:27
Быть или не быть? Эксперт о масштабной войне между РФ и Украиной
Коллаж РБК-Украина

Эксперт уверен, что войны с военными операциями, самолетами и танками больше не будет

Российский политолог Дмитрий Орешкин утверждает, что Россия не станет доводить конфликт с Украиной до масштабной войны, поскольку Путину это по определенным причинам не будет выгодно. Такое мнение выразил эксперт во время чата в "Главреде".

"Совершенно очевидно, что за такого рода действиями последует очередной цикл санкций против России. А санкции, вопреки всем пропагандистским воплям, очень болезненны. Также из зоны боевых действий пойдут гробы в Россию. Это не сможет поддержать рейтинг ни одного человека из власти, в том числе Путина", - подчеркнул Орешкин.

Он считает, что воевать с украинцами русские не хотят и никакой серьезной войны с военными операциями, самолетами и танками больше не будет. Также по словам эксперта, Путин действует довольно аккуратно и его планы обычно сложно предугадать.

"Путин никогда не делает того, чего от него ждут. К примеру, от него не ждали, что он нарушит Будапештский меморандум, а он взял и оттяпал Крым - никто к этому не был готов", - сказал политолог.

Помимо того, он обратил внимание, что Украина готова ответить на российскую агрессию, а масштабная война может нанести Путину смертельный удар, поэтому он ее не начнет. "Кроме того, "горячая" война против Украины теперь будет уже означать прямой конфликт з Западом, в том числе силовой. На это Путин не пойдет, потому что прекрасно понимает разницу в весовых категориях", - добавил эксперт.

Напомним, что эксперт сообщил, какие территории получит Украина после распада РФ. Эксперт утверждает, что по мере того, как Украина будет усиливаться и формировать себя как государство севера и юга, по мере реализации концепции межморья, начнет усугубляться также и угроза распада России.

Мы писали, что властям РФ грозят масштабные протесты. По словам Удальцова, в России есть протестный потенциал, который может перерости в очень большую проблему для власти. Людей может всколыхнуть любая тема и тогда они выйдут на массовые протестные акции.

Мы писали, что эксперт рассказал, как РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине. По его словам, Россия будет вбрасывать тезис о мире любой ценой и многие люди будут не против его поддержать. Однако в данной ситуации стоит быть предельно осторожным.

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