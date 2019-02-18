5 палок колбасы: на сколько хватит обещанной прибавки к пенсии

Прибавки к минимальной пенсии украинцев не хватит даже на оплату коммунальных услуг

После анонсированной прибавки к пенсиям украинцев, многих начал интересовать вопрос о том, на сколько именно увеличатся доходы граждан и на что этой прибавки хватит с учетом постоянно повышающихся тарифов на коммунальные услуги и цен на товары первой необходимости. О том, какие суммы добавятся к пенсиям с 1 марта, пишет "Сегодня".

В соответствии с формулой, в которую входит показатель средней заработной платы, инфляции, разница между ростом зарплат за предыдущий год, в среднем пенсии украинцев поднимутся на 17,3 %. При этом, доплаты за сверхнормативный стаж, награды, почетные звания и прочее – индексироваться не будут.

Таким образом, те пенсионеры, которые получали до марта в пределах 1500 гривен, могут рассчитывать на 250 гривен прибавки.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине в 2018 году составляла 2645,66 гривен. Те, кто получал в пределах этой суммы, будут теперь получать на 457 гривен больше. Но это при условии, что у пенсионера есть нужный рабочий стаж: 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.

Как сообщает издание, такой прибавки может хватить на 4 килограмма свежей свинины или 6 килограммов мороженной рыбы недорогих сортов. Можно будет купить 20 литров молока или 11 пачек сливочного масла, или 5 палок недорогой колбасы. То есть, украинские пенсионеры смогут позволить себе одну неделю в месяц питаться хорошо. За эти деньги можно также запломбировать один зуб или купить 16 литров бензина.

А вот эксперты видят в таком повышении и негативную сторону. Экономист Александр Охрименко высказал мнение, что большая часть прибавки уйдет на оплату коммунальных услуг.

"С мая будет перерасчет субсидий на "коммуналку", и многие их тех, кто получал госпомощь, ее лишатся. В итоге большая часть их прибавки к пенсии, если не вся, пойдет на оплату комуслуг. Не забываем и об инфляции: до следующего перерасчета в марте 2020 года цены вырастут не менее чем на 10%", - сказал Охрименко.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт встревожил украинцев заявлением о пенсиях.

А также рассказывали о том, что украинцы бурно отреагировали на индексацию пенсий.