Пенсия по 5 долларов: эксперт встревожил украинцев заявлением

Фото: Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Грузии отказались от солидарной системы, когда не смогли платить пенсии гражданам, говорит эксперт

С 1 марта 2019-го года в Украине индексация пенсий ежегодно будет проводиться автоматически. В то же время сама система выплаты пенсий, которая есть в Украине (солидарная система – ред.) давно себя пережила и требует замены на другую систему.

Такое мнение в комментарии для Styler высказал Владимир Дубровский, старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина, главный эксперт группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного Пакета Реформ. По его словам, в Украине растет разница между количеством пенсионеров и количеством работающих, которые платят налоги, поэтому существующую систему выплаты пенсий давно стоит изменить.

Он напоминает: без солидарной пенсионной системы на данный момент существуют Грузия, Новая Зеландия и ряд других стран. Во многих странах солидарную систему тоже пытаются "свернуть".

"Единственное – в некоторых странах ее свернуть очень трудно, потому что она еще не так плохо работает, как у нас. А вот такое большое соотношение между работающими и пенсионерами, как есть сейчас в Украине, - это вообще смерть для солидарной системы! И даже если бы удалось туда втянуть всех лиц трудоспособного возраста, как мечтает Андрей Рева (министр социальной политики - ред.), то все равно это было бы соотношение 2 к 1 или 1,5 к 1 в лучшем случае. Но это все равно мало. Надо 3-4 к 1, чтобы солидарная система работала нормально", - говорит эксперт.

Фото: Пенсии в Грузии в определенный период соответствовали эквиваленту в 5 долларов (pixabay.com)

По его словам, в Грузии переход к новой пенсионной системе произошел через "ноль", потому что у них государство было, что называется failed state.

"Оно было просто не в состоянии выплачивать пенсии: пенсия у них была где-то на уровне 5 долларов. И когда пришел Бендукидзе, то сказал: ну ладно, мы будем всем выплачивать одинаковую сумму, - вспоминает он.

По словам экономиста, в Грузии тогда отменили ЕСВ и выплачивали всем фиксированную сумму, которая возрастала с ростом экономики.

"Пенсионерам становилось лучше жить, но им действительно не было чего терять. У нас, я так надеюсь, до такого не дойдет. Но сейчас можно сказать людям – "Вот мы отказываемся от солидарной системы. То, что уже начислено – остается. А далее – налога нет, вам ничего не начисляется, но есть инструменты накопления, которые можно использовать", - говорит он.

Владимир Дубровский подчеркивает: если человек хочет обеспечить себе пенсию, то должен накапливать, откладывать средства.

"Для этого есть разные инструменты. Их должно обеспечить и гарантировать государство. Ему надо создавать привлекательные условия для того, чтобы люди накапливали средства", – обращает внимание он.

Напомним, Владимир Гройсман недавно заявил о том, что индексация пенсий будет теперь происходить автоматически.

А тем временем председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус сказал, что на сегодня в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

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