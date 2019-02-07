Давай в пять!: украинцы "разнесли" Укрзализныцю за намерение поднять цены вдвое

Чтобы не быть в убытке "Укрзализныця" считает, что цены на билеты нужно поднимать в два раза

В "Укрзализныце" отметили, что в 2019 году планируется повышение стоимости тарифов на перевозку пассажиров на четверть. При этом чтобы перевозки были безубыточными, стоимость билетов необходимо поднять более чем в 2 раза, а тарифы на перевозку багажа - в 3,5 раза.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года "Укрзализныця" индексирует уровень тарифов на перевозку багажа и грузового багажа на 25%.

Пользователи сети очень возмущены повышением тарифов.

"А что руководителю на заработную плату не хватает, то может лучше урезать аппетит?", - написал Андрей Родионов.

"Не хватает на премии руководству? ", - прокомментировал Евгений Янушкевич.

"В условие безубыточности обязательно входят миллионные зарплаты и бронированные лимузины", - написал Алексей Канищев.

Скриншот с Facebook

"Вот это полет экономической мысли, чтобы никто не ездил", - отметила Вера Давиденко.

"И почему никто не требует увольнения Кравцова? Потому что вентилятор направили на Супрун", - написал Эдмон Дантес.

"Пусть повышают. Доповышаются, что самолетом станет дешевле", - написала Наталья Котоменко.

"Как вы достали людей своими повышениями! Вы сделайте для людей комфорт, безопасность, а потом повышайте цену! Вы что считаете людей идиотами, что повышаете цены при этом ничего не меняете?", - прокомментировала Наталия Вильяминова.

Скриншот с Facebook

"А субсидию на оплату ж/д поездок где оформлять?", - отметила Виктория Никульченко.

"А как же? Всем можно, а им нет? Только надо спросить за что? Грязные вагоны даже купейные, постельное белье, на котором уже несколько раз спали. Хотя этот кусок должен быть в заклеенных пакетах. Самый лучший атрибут вонючий туалет. А как хочется за свои деньги комфорта", - написала Светлана Довгань.

"Естественно, процент подорожания билетов прямо пропорционален проценту роста зарплат министров и их замов, плюс премия", - отметила Марина Ахмадова.

"Вот внутренний туризм разовьем! Автомобильных дорог нет и железная дорога не для народа", - заявила Лиля Федоришенко.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Эстонии назвали сроки продления поезда "четырех столиц" до Таллинна.

Ранее сообщалось о том, что "Укрзализныця" проведет эксперимент, который заключается в сокращении количества проводников в поездах.