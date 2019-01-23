500 гривен и обеды: чем заманивают агитаторов на выборы

Коллаж РБК-Украина

В комментариях украинцы возмущаются, что платят мало

В социальных сетях появились объявления, в которых украинцам предлагают постоять на митингах за деньги или поучаствовать в избирательном процессе в качестве помощника на избирательном участке. Подборку таких объявлений опубликовала на своей странице в Facebook журналист Юлия Галушка.

Она рассказала, что за участие в массовке на митингах в поддержку конкретных кандидатов готовы платить от 300 гривен. За эти деньги нужно "просто постоять с плакатом". Название партии или имя кандидата, конечно же не афишируется. В другом объявлении указана сумма в 500 гривен, но за эти деньги придется стоять на морозе не менее 5 часов. Однако желающим обещают питание и место для обогрева.

Также предлагается и менее сложная работа – работа на избирательных участках. К кандидатам очень простые требования – возраст от 18 до 50 лет. Нужно будет следит за порядком и подписывать бюллетени. За такую работу обещают 500 гривен +питание и развозку по домам, так как рабочий день будет длинным – с 8 утра и до 2-3 ночи.

Скриншоты (facebook.com/yulia.galushka)

Как сообщает Галушка, все объявления размещены в специализированных группах для актеров и массовки.

"А тем временем в фб-группах актеров и массовки ищут людей "ежедневно два месяца стоять на митингах" и "членов ЦИК" для работы на участках. Благо, в комментах адекваты (отдельная категория возмущается оплатой в 500 гривен за сутки выборов)", - написала журналистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудник фабрики троллей сдал своих хозяев.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали, кто такие наблюдатели на выборах и как ими стать.