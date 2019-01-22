"Зомбировал" украинцев: сотрудник фабрики троллей сдал своих хозяев

Коллаж РБК-Украина

Молодой человек подробно описал все направления своей работы

Сотрудники СБУ в Сумской области разоблачили сотрудника фабрики троллей, который занимался антиукраинской пропагандой в социальных сетях по заказу спецслужб РФ. Об этом СБУ сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Молодой человек, чье имя не раскрывается и на видео не показывается лицо, занимался тем, что создавал и администрировал в социальных сетях сообщества, которые наполнял антиукраинским контентом.

"Мы установили российского журналиста, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра. По заказу спецслужб РФ он администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских Интернет-сообществ. В публикациях от имени вымышленных экспертов росиянин создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя ", - сообщили в СБУ.

Также сообщается, что у этого журналиста был и другой вид деятельности. Он должен был внедрять сепаратистские настроения в западных областях Украины. Для этого он совершал поездки и записывал интервью с представителями румынской и венгерской национальности. Эти сюжеты потом использовались для того, чтобы создать в медиа негативный образ украинской власти.

"Это еще раз доказывает, что Интернет-среда стала важным направлением российской гибридной агрессии, и активно используется Кремлем для манипуляций и инспирации конфликтов. Поэтому еще раз предостерегаем граждан критически относиться к информационным вбросов и не поддаваться на отрежиссированные в РФ провокации", - предупредили украинцев сотрудники СБУ.

После разоблачения журналист подробно рассказал, как проходила его работа, в чем она заключалась, а также назвал фамилии тех, кто стоит за сетью троллей, которые работают на территории Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети рассказали, как работает фабрика троллей.

А также рассказывали о том, что РФ хочет использовать аккаунты украинцев в соцсетях для вмешательства в выборы.