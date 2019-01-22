"Зомбував" українців: працівник фабрики тролів здав своїх господарів

Колаж РБК-Україна

Молодий чоловік докладно описав всі напрямки своєї роботи

Співробітники СБУ в Сумській області викрили співробітника фабрики тролів, який займався антиукраїнською пропагандою в соціальних мережах за замовленням спецслужб РФ. Про це СБУ повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Молодий чоловік, чиє ім'я не розкривається і на відео не показується обличчя, займався тим, що створював і адміністрував у соціальних мережах спільноти, які наповнював антиукраїнським контентом.

"Ми встановили російського журналіста, який з 2015 року перебував у складі закордонної антиукраїнського центру. За замовленням спецслужб РФ він адміністрував і здійснював інформаційне наповнення антиукраїнських Інтернет-спільнот. У публікаціях від імені вигаданих експертів росіянин створював негативний образ керівництва України, сприяв дискредитації органів державної влади, агітував за зміну конституційного ладу ", - повідомили в СБУ.

Також повідомляється, що у цього журналіста був і інший вид діяльності. Він повинен був впроваджувати сепаратистські настрої в західних областях України. Для цього він здійснював поїздки і записував інтерв'ю з представниками румунської та угорської національності. Ці сюжети потім використовувалися для того, щоб створити в медіа негативний образ української влади.

"Це ще раз доводить, що Інтернет-середовище стало важливим напрямом російської гібридної агресії, і активно використовується Кремлем для маніпуляцій і інспірації конфліктів. Тому ще раз застерігаємо громадян критично ставитися до інформаційних вкидань і не піддаватися на відрежисовані в РФ провокації", - попередили співробітники СБУ українців.

Після викриття журналіст докладно розповів, як проходила його робота, в чому вона полягала, а також назвав прізвища тих, хто стоїть за мережею тролів, які працюють на території України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі розповіли, як працює фабрика тролів.

А також розповідали про те, що РФ хоче використовувати акаунтів українців у соцмережах для втручання у вибори.