Украинцам рассказали, кто такие наблюдатели на выборах и как ими стать

Фото: Выборы в Украине (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Стал известен перечень обязанностей официального наблюдателя

В 2019 году украинцев ожидают два избирательных процесса. Весной им предстоит выбрать нового президента Украины, а осенью отдать свои голоса за будущих депутатов. На избирательных участках обязательно должны присутствовать наблюдатели, которые будут отслеживать избирательный процесс, озвучивать выводы и обеспечивать легитимность. Кроме общественных организаций и представителей международного сообщества, наблюдателями могут стать и обычные граждане Украины. Издание "Экономические известия" рассказало, кто может стать наблюдателях на выборах в Украине.

Официальным наблюдателем избирательного процесса может стать любой гражданин Украины, который достиг 18 лет. Для этого нужно обратиться к одному из субъектов выдвижения:

- партия, которая выдвигает на выборы своего кандидата.

- кандидат на пост президента.

- общественная организация, которая уже получила разрешение иметь наблюдателей.

Для регистрации нужно предоставить паспорт гражданина Украины, ксерокопии его первой и второй страницы, заполнить заявление про согласие быть наблюдателем и предоставить личную информацию – ФИО, дату рождения, место проживания, место работы, контактные телефоны.

Фото: Выборы в Украине (univ.kiev.ua)

Чем занимаются официальные наблюдатели:

- присутствуют на заседаниях участковых и окружных избиркомов, в том числе при подсчете голосов и установления итогов голосования в территориальном избирательном округе.

- делают фото, аудио и видео, но при этом не нарушают тайну голосования.

- присутствуют при выдаче избирательных бюллетеней членам избиркома, в том числе для организации голосования на дому или при проведении такого голосования.

- обращаются с заявлением или жалобой в избирком или суд для устранения нарушений закона.

— получают копии протоколов о передаче бюллетеней, о подсчете голосов и установлении итогов голосования в случаях, предусмотренных законом.

Что официальный наблюдатель не имеет права делать:

- безосновательно вмешиваться в работу комиссии

- заполнять вместо избирателя, даже по его просьбе, избирательный бюллетень.

- присутствовать при заполнении бюллетеня в кабине для тайного голосования или любым иным образом нарушать тайну голосования.

Также есть и ограничения для тех, кто хотел бы стать официальным наблюдателем на выборах.

Наблюдателями не могут стать:

- члены избирательной комиссии.

- различные должностные лица (исполнительная власть, суды, правоохранительные органы, местное самоуправление)

- военнослужащие.

- лица, которые проходят альтернативную службу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что эксперт назвал главную угрозу во время выборов в Украине.

А также писали о том, что ясновидящий рассказал, что ждет Украину после выборов.