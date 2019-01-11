Українцям розповіли, хто такі спостерігачі на виборах і як ними стати

Фото: Вибори в Україні (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Став відомий перелік обов'язків офіційного спостерігача

В 2019 році українців чекають два виборчих процеси. Навесні їм належить вибрати нового президента України, а восени віддати свої голоси за майбутніх депутатів. На виборчих дільницях обов'язково повинні бути присутніми спостерігачі, які будуть відстежувати виборчий процес, озвучувати висновки і забезпечувати легітимність. Крім громадських організацій та представників міжнародної спільноти, спостерігачами можуть стати і звичайні громадяни України. Видання "Экономические известия" розповіло, хто може стати спостерігачами на виборах в Україні.

Офіційним спостерігачем виборчого процесу може стати будь-який громадянин України, який досяг 18 років. Для цього потрібно звернутися до одного з суб'єктів висування:

- партія, яка висуває на вибори свого кандидата

- кандидат на пост президента

- громадська організація, яка вже отримала дозвіл мати спостерігачів.

Для реєстрації потрібно надати паспорт громадянина України, його ксерокопії першої та другої сторінок, заповнити заяву про згоду бути спостерігачем і надати особисту інформацію – ПІБ, дату народження, місце проживання, місце роботи, контактні телефони.

Фото: Вибори в Україні (univ.kiev.ua)

Чим займаються офіційні спостерігачі:

- присутні на засіданнях дільничних та окружних виборчкомів, у тому числі при підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі.

- роблять фото, аудіо та відео, але при цьому не порушують таємницю голосування.

- присутні при видачі виборчих бюлетенів членам виборчкому, у тому числі для організації голосування на дому або при проведенні такого голосування.

- звертаються із заявою чи скаргою до виборчкому або суду для усунення порушень закону.

— отримують копії протоколів про передачу бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування у випадках, передбачених законом.

Що офіційний спостерігач не має права робити:

- безпідставно втручатися в роботу комісії.

- заповнювати замість виборця, навіть на його прохання, виборчий бюлетень.

- бути присутнім при заповненні бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

Також є і обмеження для тих, хто хотів би стати офіційним спостерігачем на виборах.

Спостерігачами не можуть стати:

- члени виборчої комісії

- різні посадові особи (виконавча влада, суди, правоохоронні органи, місцеве самоврядування)

- військовослужбовці

- особи, які проходять альтернативну службу.

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