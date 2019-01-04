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Что ждет Украину после выборов: ясновидящий раскрыл карты

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 20:55
Что ждет Украину после выборов: ясновидящий раскрыл карты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Михаил Тодорив говорит, что украинцам не стоит ждать чего-то от президента

После выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, жизнь в стране пойдет на поправку. Такой прогноз дал ясновидящий из Карпат Михаил Тодорив.

По его словам, во второй половине года в Украине ожидается улучшение во всех сферах: от социальной до культурной. При этом провидец отмечает, что рост благосостояния украинцев не связан с любыми изменениями во власти.

"Кто бы не стал главой государства... Наш брат научился обходиться без политиков. Все в руках простых украинцев. И мы справимся", - сказал он.

Особенно, по мнению мольфара, украинцы заявят о себе в конце весны-начале лета, а также осенью.

Что ждет Украину после выборов: ясновидящий раскрыл карты

Иллюстративное фото (УНИАН)

Вместе с тем Тодорив, как и другие его коллеги, не видит окончания войны на Донбассе в этом году.

"Пушки будут греметь. Не долго. Но мира не следует ждать еще около трех лет", - говорит он и добавляет, что потом Донецк и Луганск "вернутся в лоно соборной Украины".

Напомним, недавно о будущем Украины в 2019 году высказалась участница международной "Битвы экстрасенсов" Регина Федоренко.

Ранее мы писали о том, что известная карпатская мольфарка Мария предсказала судьбу нашей страны.

Также другая предсказательница и целительница Елена Стеценко рассказала, кто станет президентом Украины, а внучка легендарного мольфара Гоя предсказала окончание войны на Донбассе, а также возврат Крыма.

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