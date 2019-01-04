Що чекає Україну після виборів: ясновидець розкрив карти

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Михайло Тодорів каже, що українцям не варто чекати чогось від президента

Після виборів президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, життя в країні піде на краще. Такий прогноз дав ясновидець із Карпат Михайло Тодорів.

За його словами, у другій половині року в Україні очікується покращення в усіх сферах: від соціальної до культурної. При цьому провидець відзначає, що зростання добробуту українців не пов'язане із будь-якими змінами у владі.

"Хто б не став главою держави... Наш брат навчився обходитися без політиків. Все у руках простих українців. І ми справимося", - сказав він.

Особливо, на думку мольфара, українці заявлять про себе наприкінці весни-початку літа, а також восени.

Ілюстративне фото (УНІАН)

Разом з тим Тодорів, як і інші його колеги, не бачить закінчення війни на Донбасі у цьому році.

"Гармати гримітимуть. Не довго. Та миру не слід чекати ще років зо три", - каже він і додає, що потім Донецьк і Луганськ "повернуться до лона соборної України".

Нагадаємо, нещодавно про майбутнє України у 2019 році висловилася учасниця міжнародної "Битви екстрасенсів" Регіна Федоренко.

Раніше ми писали про те, що знана карпатська мольфарка Марія передбачила долю нашої країни.

Також інша відома провісниця і цілителька Олена Стеценко розповіла, хто стане президентом України, а онука легендарного мольфара Гоя передбачила закінчення війни на Донбасі, а також повернення Криму.