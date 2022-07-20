6 частых ошибок во время стирки, которые портят вашу одежду

Во время стирки мы часто допускаем ошибки, портящие одежду. Она неприятно пахнет, приходится стирать по-новому или же пользоваться не очень ароматными вещами. Как же избегать таких огорчений?

Перегрузка стиральной машины

Это ошибка, связанная с перегрузкой барабана стиральной машины. Слишком заполненная машина делает одежду и другие вещи более влажными и сушатся они намного дольше.

Нехватка воздуха способствует появлению запаха сырости

Если вещи недостаточно проветривать во время сушки, там может образоваться влага. Не складывайте все мокрое белье в сушильную машину или же не развешивайте плотно, надеясь сэкономить время и место. Иначе вы получите белье, которое пахнет сыростью.

Влажное помещение во время сушки

В холодное время года мы часто сушим одежду в ванной, но это - ошибка. Через некоторое время нехватка воздуха неизбежно повлечет затхлый запах. Лучше уж на балконе или на улице, или же приобретите сушку.

Ненадлежащая очистка стиральной машины

Стиральные машины имеют свойство удерживать влагу, что вызывает образование плесени и стойкий запах. Чтобы избежать этого, протирайте барабан средством (домашним или покупным), а затем запустите цикл стирки, насыпав несколько столовых ложек пищевой соды в ящик для моющих средств.

Фото: Стиральную машину надо вовремя чистить (freepik)

Также не забывайте оставлять дверцу прибора открытой между каждым использованием.

И обязательно очищайте резиновые уплотнители барабана - они могут удерживать грязь и бактерии.

Неправильное количество моющего средства

Если вы считаете, что использование большого количества моющего средства сэкономит ваше время и эффективность, подумайте еще раз. Эффект получается обратным - слишком много моющего средства лишь образует пену, которая задерживает грязь и бактерии, вызывающие запах.

Частое использование ополаскивателей

Специальные кондиционеры ароматизируют и смягчают, однако частое использование лишь маскирует нежелательные запахи, а не нейтрализует их. Вместо этого желательно отдавать предпочтение уксусу, который обладает дезодорирующим и дезинфицирующим действием.

Если вам трудно отказаться от ароматных свойств ополаскивателей, вы всегда можете налить несколько капель любимого эфирного масла, разведенного в воде.