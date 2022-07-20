6 частих помилок під час прання, які псують ваш одяг

Під час прання ми часто допускаємо помилки, що псують одяг. Він неприємно пахне, доводиться прати по-новому або ж користуватися не дуже ароматними речами. Як же уникати таких прикростей?

Перевантаження пральної машини

Це помилка, пов’язана з перевантаженням барабана пральної машини. Занадто заповнена машина робить одяг та інші речі більш вологим і сушаться вони набагато довше.

Брак повітря сприяє появі запаху вогкості

Якщо речі недостатньо провітрювати під час сушіння, там може утворитися волога. Не складайте всю мокру білизну в сушильну машину або ж не розвішуйте щільно, сподіваючись заощадити час і місце. Інакше ви отримаєте білизну, яка пахне вогкістю.

Вологе приміщення під час сушіння

В холодну пору року ми часто сушимо одяг у ванній, але це - помилка. Через деякий час нестача повітря неминуче спричинить затхлий запах. Краще вже на балконі чи на вулиці, або ж придбайте сушку.

Неналежне очищення пральної машини

Пральні машини мають властивість утримувати вологу, що спричиняє утворення цвілі та стійкий запах. Щоб уникнути цього, протирайте барабан засобом (домашнім або покупним), а потім запустіть цикл прання, насипавши кілька столових ложок харчової соди в ящик для пральних засобів.

Фото: Пральну машину треба вчасно чистити (freepik)

Також не забувайте залишати дверцята приладу відчиненими між кожним використанням.

І обов'язково очищуйте гумові ущільнювачі барабана - вони можуть утримувати бруд і бактерії.

Неправильна кількість миючого засобу

Якщо ви вважаєте, що використання великої кількості миючого засобу заощадить ваш час і ефективність, подумайте ще раз. Ефект виходить зворотним - занадто багато миючого засобу лише утворює піну, яка затримує бруд і бактерії, що викликають запах.

Часте використання ополіскувачів

Спеціальні кондиціонери ароматизують та пом'якшують, однак часте використання лише маскує небажані запахи, а не нейтралізує їх. Замість цього бажано віддавати перевагу оцту, який має дезодоруючу та дезінфікуючу дію.

Якщо вам важко відмовитися від ароматних властивостей ополіскувачів, ви завжди можете налити кілька крапель улюбленої ефірної олії, розведеної у воді.