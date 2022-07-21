6 худших ошибок украинцев во время работы на дому, которые мешают зарабатывать больше

Рабочее пространство не обустроено

Вам должно быть удобно на рабочем месте. Кровать и диван - неудачное место для работы, даже если вам там находится комфортно, и ваша работа становится очень продуктивной.

Универсального пространства для каждого человека нет, но важно, чтобы ваш мозг четко улавливал сигнал - в этом месте вы на работе, а вот на диване - у вас место отдыха.

Необязательно, чтобы помещение было отдельным, пусть это будет хотя бы уголок, письменный стол или балкон - но вам там должно быть удобно. Потратить деньги на удобное кресло, стол, лампу - это инвестиция в ваше здоровье по сути.

И кстати, если вы проводите 8-10 часов в день за компьютером, желательно, чтобы ваше рабочее место было у окна. Так вы получите хорошее освещение, достаточно солнечного света. И это поможет вашим глазам, снизит риск депрессии, улучшит настроение, энергию и внимательность.

Плохой интернет и связь

Для работы дома у вас должен быть хороший интернет, исправный ноутбук и технические возможности для работы. Если вы перед онлайн-конференцией бегаете по дому и ищете наушники, то все успеют обсудить без вас.

На вашем компьютере должны быть установлены все необходимые программы, а рядом должны быть наушники с микрофоном. Проверьте работу камеры.

Важно, чтобы ваш интернет работал без сбоя и если вы подключены по вай-фай, то роутер тоже должен быть исправен.

Небольшие поломки, помехи, постоянная настройка звука, видео или программ, и даже неработающая мышка или клавиатуры могут выбить вас из рабочего ритма надолго.

Работа в пижаме

Мысль о работе в пижаме даже чем-то приятна, правда? Но на самом деле успешные люди не начинают работать сразу, как просыпаются и не отправляются в офис прямо в пижамах.

Надевать деловой костюм для работы дома, наверное, не обязательно, но вам нужно перевести мозг в "рабочее состояние", а значит гардероб нужно сменить. Тем более, если у вас часто бывают видеоконференции или встречи онлайн.

Исследования показывают, что сотрудники, независимо от профессии, справляются с поставленными задачами намного лучше, когда носят одежду с символическим значением.

Ограниченность пространства

Вы работаете дома, живете дома, готовите еду дома, едите еду дома. И порой все это делаете одновременно. Не делайте так, это снижает вашу работоспособность и вашу эффективность в разы.

Возьмите за правило обедать на кухне, а не возле рабочего компьютера. И не берите с собой телефон или планшет.

Находите время, чтобы подышать свежим воздухом, прогуляться в парке. Делайте паузы и в это время не сидите у компьютера, а сделайте разминку, подвигайтесь.

В офисе вы больше двигаетесь и общаетесь с людьми, а дома вашим партнером становится компьютер. У вас затекают спина и ноги, вы забываете пообедать и порой даже навыки общения с живыми людьми тоже забываете.

Доступность 24/7

Если вы работаете дома, то это не значит, что вы доступны 24/7. У вас должен быть четкий график работы. И даже если вы фрилансер, то вы должны сами создать удобный, но стабильный распорядок дня.

В нерабочее время вы не должны отвечать на электронные письма, торчать в рабочих чатах, участвовать во всех видеоконференциях и планерках онлайн, если это необязательно.

Если у вас нет срочных задач "на вчера", то по окончании рабочего дня вы должны закрыть компьютер и уйти к семье, к друзьям, на прогулку, отдыхать или готовить ужин. Работа сверх нормы приведет к состоянию хронической усталости и недосыпу.

Иначе ваш мозг не успеет отдохнуть и на следующий рабочий день вы не сможете выполнять поставленные задачи.

Вы постоянно отвлекаетесь

Дома отвлекаться на домашние дела, родных - намного легче. Порой, потому что ваши домашние не понимают, что вы на работе.

Вам нужно объяснить родителям, половинкам и детям, что, когда вы сидите возле компьютера, вы не просто сидите - вы работаете. Поэтому не можете открыть дверь соседке, покормить кота, решить задачу по алгебре или присмотреть за супом на плите.

Если у вас есть четко выделенное место для работы, нарисуйте табличку "Не беспокоить!" и вешайте ее, когда вы полностью вовлечены в рабочий процесс.

Не стоит также отвечать на личные звонки во время рабочего времени или зависать в социальных сетях. Достаточно отвлечься всего на 5-10 минут и восстанавливать рабочий ритм придется не менее получаса.