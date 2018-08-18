Адская жара и высокая пожароопасность: синоптики дали прогноз на воскресенье

STYLER LIFE 18.08.2018 - 12:31
Фото: (Drew Angerer/Getty Images) Фото: (Drew Angerer/Getty Images)

Синоптики прогнозируют опасные погодные условия и критически высокую температуру воздуха

Синоптики опубликовали обновленный прогноз на 19 августа, в котором говорится о критически высоких показателях температуры воздуха. На юге страны столбики термометров в тени покажут до +35 градусов Цельсия. Также сообщается об опасности возгорания в более чем половине регионов Украины. Такой прогноз опубликован на официальном сайте Укргидрометцентра.

По имеющейся информации, в воскресенье ожидается жаркая влажная погода в большинстве регионов Украины. Так, в северных, центральных и западных областях обещаются грозовые ливни, столбики термометров в этот день покажут от +25 до +30 градуса Цельсия. Ночью этот показатель опустится до +14 градусов.

На юге и востоке Украины ожидается сухая и аномально жаркая погода. Столбики термометров покажут от +29 до +35 градусов Цельсия в тени. Жарче всего будет в приморских регионах, а вот в Сумской и Харьковских областях, располагающихся на востоке нашей страны, ожидается комфортная погода — от 26 до 29 градусов со знаком плюс.

Укргидрометцентр сообщил о высокой пожароопасности в центральных, восточных, северных и южных регионах. Также под угрозой возгорания находится Ровенская область.

Адская жара и высокая пожароопасность: синоптики дали прогноз на воскресенье
Адская жара и высокая пожароопасность: синоптики дали прогноз на воскресенье
Адская жара и высокая пожароопасность: синоптики дали прогноз на воскресенье
 

Скриншот прогноза погоды на 19 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что синоптики уточнили прогноз погоды на 18 августа.

Кстати, ранее мы сообщали прогноз погоды на выходные дни.

А также свой прогноз погоды на Яблочный Спас дала народный синоптик Наталка Диденко.

Видео: (video.rbc.ua)

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