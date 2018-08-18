Адская жара и высокая пожароопасность: синоптики дали прогноз на воскресенье

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Синоптики прогнозируют опасные погодные условия и критически высокую температуру воздуха

Синоптики опубликовали обновленный прогноз на 19 августа, в котором говорится о критически высоких показателях температуры воздуха. На юге страны столбики термометров в тени покажут до +35 градусов Цельсия. Также сообщается об опасности возгорания в более чем половине регионов Украины. Такой прогноз опубликован на официальном сайте Укргидрометцентра.

По имеющейся информации, в воскресенье ожидается жаркая влажная погода в большинстве регионов Украины. Так, в северных, центральных и западных областях обещаются грозовые ливни, столбики термометров в этот день покажут от +25 до +30 градуса Цельсия. Ночью этот показатель опустится до +14 градусов.

На юге и востоке Украины ожидается сухая и аномально жаркая погода. Столбики термометров покажут от +29 до +35 градусов Цельсия в тени. Жарче всего будет в приморских регионах, а вот в Сумской и Харьковских областях, располагающихся на востоке нашей страны, ожидается комфортная погода — от 26 до 29 градусов со знаком плюс.

Укргидрометцентр сообщил о высокой пожароопасности в центральных, восточных, северных и южных регионах. Также под угрозой возгорания находится Ровенская область.

Скриншот прогноза погоды на 19 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что синоптики уточнили прогноз погоды на 18 августа.

Кстати, ранее мы сообщали прогноз погоды на выходные дни.

А также свой прогноз погоды на Яблочный Спас дала народный синоптик Наталка Диденко.

Видео: (video.rbc.ua)