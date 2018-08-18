Пекельна спека і висока пожежонебезпечність: синоптики дали прогноз на неділю

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Синоптики прогнозують небезпечні погодні умови і критично високу температуру повітря

Синоптики опублікували оновлений прогноз на 19 серпня, в якому йдеться про критично високі показники температури повітря. На півдні країни стовпчики термометрів в тіні покажуть до +35 градусів Цельсія. Також повідомляється про загорання в більш ніж половині регіонів України. Такий прогноз опублікований на офіційному сайті Укргідрометцентру.

За наявною інформацією, в неділю очікується жарка волога погода у більшості регіонів України. Так, в північних, центральних та західних областях обіцяються грозові зливи, стовпчики термометрів в цей день покажуть від +25 до +30 градусів Цельсія. Вночі цей показник опуститься до +14 градусів.

На півдні та сході України очікується суха і аномально спекотна погода. Стовпчики термометрів покажуть від +29 до +35 градусів Цельсія в тіні. Найспекотніше буде в приморських регіонах, а ось у Сумській та Харківських областях, розташованих на сході нашої країни, очікується комфортна погода — від 26 до 29 градусів зі знаком плюс.

Укргідрометцентр повідомив про високу пожежонебезпеку у центральних, східних, північних і південних регіонах. Також під загрозою загоряння знаходиться Рівненська область.

Скріншот прогнозу погоди на 19 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що синоптики уточнили прогноз погоди на 18 серпня.

До речі, раніше ми повідомляли прогноз погоди на вихідні дні.

А також свій прогноз погоди на Яблучний Спас дала народний синоптик Наталка Діденко.

Відео: (video.rbc.ua)