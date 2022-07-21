Алина Грозу попала в больницу под капельницу: что случилось с певицей

Судя по всему, от нервного перенапряжения Алина оказалось в медицинском учреждении.

"Нервы - это плохо", - подписала видео Гросу.

Алина Гросу попала в больницу

Ранее Алина Гросу рассказывала, что в Черновцах помогает переселенцам, закупает для них необходимое и помогает готовить еду.

Так, в предыдущих сторис певица рассказывала, что она с маленьким братиком Мишей покупала продукты для украинцев.

Алина Гросу помогала переселенцам

Отметим, что со своим женихом российским актером Романом Полянским она не публикует новые фотографии. Возможно, он вернулся в РФ.