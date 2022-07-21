Алина Грозу попала в больницу под капельницу: что случилось с певицей

Украинская певица Алина Гросу попала в больницу. Еще с начала полномасштабного вторжения исполнительница уехала жить в родные Черновцы, но сейчас оказалась на больничной койке.
Об этом стало известно из Instagram артистки.
Судя по всему, от нервного перенапряжения Алина оказалось в медицинском учреждении.
"Нервы - это плохо", - подписала видео Гросу.
Алина Гросу попала в больницу
Ранее Алина Гросу рассказывала, что в Черновцах помогает переселенцам, закупает для них необходимое и помогает готовить еду.
Так, в предыдущих сторис певица рассказывала, что она с маленьким братиком Мишей покупала продукты для украинцев.
Отметим, что со своим женихом российским актером Романом Полянским она не публикует новые фотографии. Возможно, он вернулся в РФ.
Напомним, ранее Алина Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского.
Также читайте, что Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство.