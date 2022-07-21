Аліна Грозу потрапила до лікарні під крапельницю: що сталося зі співачкою

Судячи з усього, від нервового перенапруження Аліна опинилася в медичній установі.

"Нерви - це погано", - підписала відео Гросу.

Аліна Гросу потрапила до лікарні

Раніше Аліна Гросу розповідала, що в Чернівцях допомагає переселенцям, закуповує для них необхідне і допомагає готувати їжу.

Так, в попередніх сторіс співачка розповідала, що вона з маленьким братиком Мішею купувала продукти для українців.

Аліна Гросу допомагала переселенцям

Відзначимо, що зі своїм нареченим російським актором Романом Полянським вона не публікує нові фотографії. Можливо, він повернувся у РФ.