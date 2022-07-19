Может ли алкоголь побороть стрессы и тревожность: ученые дали точный ответ

По данным Американской ассоциации тревожности и депрессии (ADAA) более 20% людей с социальным тревожным расстройством также страдают и от злоупотребления алкоголем или зависимости. Недавнее исследование показало, что эти два расстройства намного чаще встречаются одновременно у женщин.

Алкоголь действительно снимает тревожность

Дело в том, что алкоголь притормаживает мозг и снимает определенные блоки. Так как он имитирует действие гамма-аминобутировой кислоты, тормозного нейромедиатора. Именно этой кислоты не хватает мозгу людей, которые переживают посттравматические нарушения.

Кроме того, алкоголь блокирует действие нейромедиатора возбуждения - глутамата. Соответственно, алкогольные напитки действительно могут в некоторой мере снять состояние тревожности.

Алкоголь обманывает организм

Спиртные напитки временно стимулируют "химические вещества для счастья" в мозгу (имитация действия окситоцина, нейромедиатора и гормона), который выделяется при близости с другим человеком, во время занятий сексом или объятий, находимся среди единомышленников. А еще этот гормон в большом количестве вырабатывается у женщин во время родов.

Этот гормон уже давно окрестили "гормоном любви", но это обозначение неверное.

Схожесть действия алкоголя на мозг и действия окситоцина делает окружение более привлекательным в глазах не очень трезвого человека и помогает преодолеть страх перед социумом.

Человек чувствует себя более счастливым, менее тревожным, но тут вся схожесть и заканчивается. Буквально через несколько часов - это воздействие заканчивается и человек начинает чувствовать тревогу еще более сильную, чем ранее.

Мало того, может появиться состояние не только тревожности, но еще усталости, угнетенности - и намного более сильные, чем они были до приема алкоголя.

А чрезмерное употребление алкоголя приводит к симптомам похмелья - с тошнотой, головокружением, головной болью, обезвоживанием и низким уровнем сахара в крови. И это состояние тревожности усилит еще больше.

Алкоголь усиливает психологические проблемы

Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск хронических и психических заболеваний. Безопасной дозы не существует.

Одно из исследований показало, что студенты, которые много пили спиртного, чаще чувствовали умеренный и высокий психологический дистресс и чаще имели академические проблемы.

Врачи рекомендуют при стрессе и тревожности искать другие способы для получения равновесия, а алкоголь исключить. И употреблять время от времени спиртное можно только тогда, когда вы контролируете свои симптомы тревоги.