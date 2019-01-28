Аллею Героев Небесной сотни обнесли забором: что происходит

В центре столицы начали строительство Национального музея Революции Достоинства

В Киеве аллею Героев Небесной сотни обнесли забором. Это связано с тем, что здесь выполняются подготовительные работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни и Музея Революции Достоинства. Также в центре столицы будет обустроена пешеходная зона, проведено благоустройство и озеленение территории.

Забор на аллее Героев Небесной сотни (фото: РБК-Украина)

"В соответствии с проектом организации работ, строительным ограждением будет перекрыта аллея Героев Небесной сотни. Строительный забор устанавливается на весь период выполнения работ по реализации объекта", - говорится в сообщении на заборе.

Строители уверяют, что все памятные знаки, размещенные на территории, будут сохранены Национальным музеем Революции Достоинства.

"Национальный музей Революции Достоинства координирует свои действия с Генеральной прокуратурой Украины относительно непрепятствования завершению на аллее следственного эксперимента, связанного с массовым убийством протестующих 20 февраля 2014 года", - добавили представители мемориального комплекса.

Забор на аллее Героев Небесной сотни (фото: РБК-Украина)

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