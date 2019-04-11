Американцы нашли "украинский след" в смертельном вирусе

Корь распространяется в Соединенных Штатах бешеными темпами. Ученые нашли виновных в распространении вируса, который вызывает опасную болезнь. Его могли занести в США хасиды после паломничества в Умань, сообщает ТСН.

Паломники приезжают в Украину ежегодно. Последнее паломничество было в сентябре 2018 года. Именно после этого в Израиле, Великобритании и США начали фиксировать сотни случаев заражения корью.

В Нью-Йорке даже было объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки кори. Чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля. Эпидемия кори в городе началась еще осенью 2018 года. С тех пор было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания.

Также в городе объявлено масштабную вакцинацию, а за отсутствие прививок будут наказывать.

Корь - это инфекционная болезнь, которую вызывает вирус из рода Morbillivirus. Характеризуется выраженной автоинтоксикацией, лихорадкой, воспалительными явлениями со стороны дыхательных путей, коньюнктивитом, появлением своеобразных пятен на слизистой оболочке ротовой полости и папулезно-пятнистой сыпи на коже.

Корь из Украины попала в США из-за паломничества хасидов (видео: YouTube/ТСН)

К слову, в Крыму растет число заболевших корью. В частности, в марте было зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев заболевания опасной болезнью.

Ранее Уляна Супрун развеяла мифы, которые связаны с корью. Она призвала не верить слухам, которые распространяют в интернете, а также попросила не заниматься самолечением и вовремя вакцинироваться.