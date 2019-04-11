Американці знайшли "український слід" в смертельному вірусі

Кір поширюється у Сполучених Штатах шаленими темпами. Науковці знайшли винних у поширенні вірусу, який спричиняє небезпечну хворобу. Його могли занести до США хасиди після паломництва до Умані, повідомляє ТСН.

Паломники приїздять до України щороку. Останнє паломництво було у вересні 2018 року. Саме після цього в Ізраїлі, Великій Британії та США почали фіксувати сотні випадків зараження кором.

В Нью-Йорку навіть було оголошено надзвичайний стан через спалах кору. Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня. Епідемія кору в місті почалася ще восени 2018 року. З тих пір було зареєстровано 285 підтверджених випадків захворювання.

Також у місті оголошено масштабну вакцинацію, а за відсутність щеплень будуть карати.

Кір - це інфекційна хвороба, яку спричинює вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі.

Кір з України потрапила до США через паломництво хасидів (відео: YouTube/ТСН)

До слова, у Криму зростає число хворих на кір. Зокрема, в березні було зареєстровано 38 лабораторно підтверджених випадків захворювання небезпечною хворобою.

Раніше Уляна Супрун розвіяла міфи, які пов'язані з кором. Вона закликала не вірити чутками, які поширюють в інтернеті, а також попросила не займатися самолікуванням і вчасно вакцинуватися.