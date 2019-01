Американцы показали необычный эффект от лютых морозов: яркое видео

Фото: коллаж РБК-Украина

Согласно прогнозу украинского синоптика, уже с начала февраля в Штатах ожидается потепление

В США лютуют аномальные морозы, которые уже забрали жизни по меньшей мере 8 человек. Холода настолько крепкие, что способны на улице превратить кипяток в снег. Американцы в соцсетях демонстрируют этот фокус и активно делятся видео экспериментов.

Как видно на кадрах, если резко перевернуть чашки или кастрюльки и разлить горячую воду, она прямо на лету тут-же замерзает и становится снегом.

Нужно отметить, что экспериментаторы не забывают тепло одеться, и вскоре после "магического" сеанса сразу спешат домой.

Throwing a cup of boiling water in the air, when it’s minus 27 degrees (celsius). #chicago #PolarVortex2019 pic.twitter.com/fgRZHnwVvo — Adam Roberts (@ARobertsjourno) 30 января 2019 г.

Видео: twitter.com/ARobertsjourno

Автор видео рассказал, что бросил стакан кипятка в воздух, когда температура воздуха составляла -27 градусов (по Цельсию).

I did the boiling water thing because why the heck not. pic.twitter.com/K3ClGSiM6h — Devin Pitts (@DevinWxChase) 30 января 2019 г.

Видео: twitter.com/DevinWxChase

На этих кадрах показан эксперимент с кипятком на морозе около -22 градусов.

Ross + boiling water + -22 degrees pic.twitter.com/tWLzGr47hD — Kelly Teeselink (@kellyteese) 30 января 2019 г.

Видео: twitter.com/kellyteese

"В -29 градусов - официально достаточно холодно, чтобы превратить кипящую воду в снег!", - поделился видео еще один американец.

At -29 it’s officially cold enough to turn boiling water into snow! pic.twitter.com/FkGb3MmQoj — Christopher Ingraham (@_cingraham) 29 января 2019 г.

Видео: twitter.com/_cingraham

my mom's boyfriend was just outside in -22° weather throwing hot boiling water into the mf air pic.twitter.com/sgLYaYvQHF — hann (@partyscnes) 30 января 2019 г.

Видео: twitter.com/partyscnes

Как сообщалось ранее, известный украинский народный синоптик Наталка Диденко призвала СМИ не нагнетать панику из-за аномальных морозов в Штатах и отметила, что уже с начала февраля ожидается потепление.

Также мы писали о том, что 30 января в США из-за сильного снежного шторма Jayden объявили чрезвычайное положение.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина