Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)

Артистка вышла на сцену в откровенном наряде
Популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.
Поклонники 40-летней певицы также сняли артистку вместе с ее новым 26-летним возлюбленным Егором Глебом, с которым она начала отношения спустя полгода после развода с Муратом Налчаджиоглу.
Ани Лорак (фото: karolina___lifenews___)
При этом пользователи сети раскритиковали Лорак за отношения с Глебом, многие считают, что он ей не пара.
Скриншот с Instagram
Напомним, что Ани Лорак разнесли за концертный наряд. Артистка вышла на сцену в очень коротком миниплатье, которое практически полностью оголяло ноги певицы.
Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.