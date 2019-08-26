Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артистка вышла на сцену в откровенном наряде

Популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.

Поклонники 40-летней певицы также сняли артистку вместе с ее новым 26-летним возлюбленным Егором Глебом, с которым она начала отношения спустя полгода после развода с Муратом Налчаджиоглу.

Ани Лорак (фото: karolina___lifenews___)

При этом пользователи сети раскритиковали Лорак за отношения с Глебом, многие считают, что он ей не пара.

Он мальчишка, 26 лет ему, Ани, тебе нужен другой достойный мужчина рядом, а не рэпер с татуировками и с такими интересами. Вроде взрослая женщина и должна понимать;

Ну не твой человек;

Он в душ тоже в кепке ходит?

Ну этот Егор ну совсем как неудачная декорация рядом с такой шикарной женщиной... вообще кошмар;

Кто-нибудь видел его без кепки?

Она звездочка, а он как тень;

Создается впечатление, что он просто у нее работает.

Скриншот с Instagram

Напомним, что Ани Лорак разнесли за концертный наряд. Артистка вышла на сцену в очень коротком миниплатье, которое практически полностью оголяло ноги певицы.

Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.