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Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)

STYLERЖизнь    26.08.2019 - 22:39
Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артистка вышла на сцену в откровенном наряде

Популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.

Поклонники 40-летней певицы также сняли артистку вместе с ее новым 26-летним возлюбленным Егором Глебом, с которым она начала отношения спустя полгода после развода с Муратом Налчаджиоглу.

Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)

Ани Лорак (фото: karolina___lifenews___)

При этом пользователи сети раскритиковали Лорак за отношения с Глебом, многие считают, что он ей не пара.

  • Он мальчишка, 26 лет ему, Ани, тебе нужен другой достойный мужчина рядом, а не рэпер с татуировками и с такими интересами. Вроде взрослая женщина и должна понимать;
  • Ну не твой человек;
  • Он в душ тоже в кепке ходит?
  • Ну этот Егор ну совсем как неудачная декорация рядом с такой шикарной женщиной... вообще кошмар;
  • Кто-нибудь видел его без кепки?
  • Она звездочка, а он как тень;
  • Создается впечатление, что он просто у нее работает.

Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)

Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)

Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)

Ани Лорак засветила грудь на выступлении в России (фото)

Скриншот с Instagram

Напомним, что Ани Лорак разнесли за концертный наряд. Артистка вышла на сцену в очень коротком миниплатье, которое практически полностью оголяло ноги певицы.

Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.

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