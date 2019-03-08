Антибиотики для украинцев: Супрун объяснила ограничение доступа

Антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту
Уляна Супрун, которая ранее дала советы о предотвращении деменции, прокомментировала ситуацию с доступом к антибиотикам в Украине. На своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава рассказала, на что действительно повлияет утвержденный нацплан действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.
Что должно измениться до конца 2020 года
Супрун подчеркнула, что в нацплане действий никоим образом не предусмотрено ограничение доступа к антибиотикам, и на их стоимость он не повлияет.
Руководитель Минздрава также заявила, что сейчас в СМИ уже появились манипулятивные публикации, мол украинцы не смогут приобрести необходимые лекарства или же цены на них подорожают.
"Конечно, это ложь", - заверила Супрун.
Также она рассказала, что антибиотики и другие противомикробные средства перестают действовать из-за своеобразного "иммунитета", который микроорганизмы начинают вырабатывать вследствие чрезмерного и необоснованного применения таких лекарств.
Иллюстративное избражение (facebook.com)
Супрун добавила, что сейчас появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами.
"Фактически уже происходит - каждый год только в ЕС умирают 25 000 пациентов из-за серьезной бактериальной инфекции вследствие адаптации бактерий к лекарствам. Эта проблема уже признана одной из глобальных угроз для здоровья и жизни людей", - написала она.
Сообщается, что одной из основных причин такой ситуации является самолечение и использования антибиотиков в животноводстве.
"Усиление контроля за выпуском лекарств в Украине поможет нам вместе со всем миром бороться с устойчивостью бактерий и защитить жизнь миллионов людей", - заключила Супрун.
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, Уляна Супрун развенчала мифы относительно кори и призвала не верить слухам, которые распространяют в интернете, а также попросила не заниматься самолечением и вовремя вакцинироваться.
Также мы писали о том, что известный педиатр Евгений Комаровский признался, что уговаривал больных онкологией родителей уехать из Украины, так как из-за подобного недуга и проблем с доступом к обезболивающим многие граждане нашей страны решаются на суициды, не в силах стерпеть боль.
Напомним, что не так давно Ульяна Супрун высказалась в поддержку легализации каннабиса для использования в медицинских и научных целях и призвала украинцев подписывать соответствующую петицию, зарегистрированную на сайте Рады.